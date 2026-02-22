Правила въезда в Германию в 2026 году — какую сумму денег нужно показать на границе

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Германия — это одна из трех стран, которые приняли больше всего украинцев после начала полномасштабной войны. Хотя государство не имеет четко установленной суммы денег, которую нужно иметь для въезда, иногда финансовое состояние путешественника все же могут проверить. Решение принимается индивидуально во время прохождения пограничного контроля.

О том, какую сумму денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Посольство Германии в Киеве.

Какую сумму денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году

Работники пограничной службы оценивают сразу несколько факторов. В частности, учитывается:

цель поездки и ее продолжительность;

условия проживания (есть ли бронирование жилья или приглашение от родственников или друзей);

финансовые возможности человека для покрытия расходов во время пребывания — прежде всего на питание и ежедневные потребности.

Если иностранец не может подтвердить эти обстоятельства документами или не предоставляет убедительной информации о своем путешествии, тогда он должен продемонстрировать наличие средств из расчета: 45 евро на одного человека на каждый день пребывания (примерно 2 291 грн).

Как подтвердить наличие денег

Правила предусматривают различные способы подтверждения финансовой состоятельности в соответствии с Визовым кодексом ЕС. Это могут быть:

дорожные чеки;

наличные средства;

банковские карты международных платежных систем;

гарантийные взносы от приглашающего лица;

официальное финансовое поручительство, оформленное в уполномоченных органах по делам иностранцев в Германии.

Пограничники имеют право проверять правдивость предоставленной информации. В частности, они могут проверить банковские карты — обратившись в банк-эмитент или воспользовавшись другими доступными способами.

Что еще могут проверить при пересечении границы с Германией

Также проверяются приглашения и гарантийные письма. Это может происходить путем контакта с лицом, которое приглашает, или через оценку его финансовой состоятельности соответствующими органами.

Кроме финансового обеспечения, важно подтвердить намерение возвращения в страну проживания или дальнейшего транзита. Для этого подходят именные транспортные билеты (например, авиабилеты), которые нельзя передать другому лицу. В таких билетах обязательно должны быть указаны даты поездки и вид транспорта.

При въезде в другие страны Шенгенской зоны применяются подобные подходы к проверке. В то же время большинство государств-участников могут устанавливать собственные минимальные суммы в сутки пребывания, которые следует учитывать при планировании путешествия.

