Сколько стоит паспорт Германии в феврале 2026 — суммы для взрослых и несовершеннолетних

Сколько нужно заплатить за оформление паспорта Германии — суммы в феврале
Многие украинцы живут в Германии и могут претендовать на получение гражданства. Не помешает узнать, сколько стоит паспорт в феврале 2026 года, ведь за оформление документа необходимо заплатить административный сбор. Суммы варьируются в зависимости от категорий лиц.
Сколько стоит паспорт Германии, рассказали специалисты портала Handbook Germany.
Стоимость оформления немецкого паспорта
Административный сбор в основном одинаков для всех иностранцев, претендующих на получение документа. Стоимость паспорта Германии по состоянию на февраль 2026 года равна 255 евро для взрослых и несовершеннолетних, которые самостоятельно подали заявление на выдачу. Гораздо меньше придется заплатить лицам до 18 лет, прошедшим процедуру натурализации с родителями — всего 51 евро.
Отдельно установлена стоимость паспорта в случае его продления. Граждане, которые уже владеют документом, должны внести административный сбор в соответствии с тарифами. В феврале 2026 года введены такие суммы:
- 70 евро — для лиц от 24 лет;
- 37,50 евро — для лиц до 24 лет;
- 32 евро — за экспресс-пропуск, который выдается в течение 4-5 дней;
- 26 евро — за временный паспорт (немедленная выдача в исключительных ситуациях, действителен только 12 месяцев).
Обладая паспортом Германии, люди могут рассчитывать на все права и обязанности, доступные на территории Европейского Союза. Сюда входит свободное перемещение, открытый рынок труда, возможность учиться без дополнительных разрешений, медицинское обслуживание и прочее.
Как стать гражданином Германии
Иностранцам доступна процедура натурализации — получение гражданства при условии интеграции в общество и непрерывного проживания на территории страны. Минимальный срок оседлости составляет пять лет — это один из самых низких показателей в ЕС.
Если претендент знает немецкий язык на уровне C1, имеет существенные профессиональные или академические достижения, а также проявляет общественную активность, то может рассчитывать на снижение срока до трех лет. Дополнительно от иностранцев требуют наличие устойчивого источника дохода, отсутствие судимостей и несколько устных или письменных согласований.
Напомним, украинцам нужно заменить загранпаспорт в ближайшее время, если завершился срок его действия, изменились личные данные, есть повреждения или отсутствуют свободные для заполнения страницы.
Также мы писали, сколько лет надо прожить в Испании, чтобы получить гражданство. Натурализация предполагает непрерывное проживание на территории страны в течение 1-10 лет в зависимости от оснований.
Читайте Новини.LIVE!