Сколько стоит паспорт Германии в феврале 2026 — суммы для взрослых и несовершеннолетних

Многие украинцы живут в Германии и могут претендовать на получение гражданства. Не помешает узнать, сколько стоит паспорт в феврале 2026 года, ведь за оформление документа необходимо заплатить административный сбор. Суммы варьируются в зависимости от категорий лиц.

Сколько стоит паспорт Германии, рассказали специалисты портала Handbook Germany.

Стоимость оформления немецкого паспорта

Административный сбор в основном одинаков для всех иностранцев, претендующих на получение документа. Стоимость паспорта Германии по состоянию на февраль 2026 года равна 255 евро для взрослых и несовершеннолетних, которые самостоятельно подали заявление на выдачу. Гораздо меньше придется заплатить лицам до 18 лет, прошедшим процедуру натурализации с родителями — всего 51 евро.

Отдельно установлена стоимость паспорта в случае его продления. Граждане, которые уже владеют документом, должны внести административный сбор в соответствии с тарифами. В феврале 2026 года введены такие суммы:

70 евро — для лиц от 24 лет;

37,50 евро — для лиц до 24 лет;

32 евро — за экспресс-пропуск, который выдается в течение 4-5 дней;

26 евро — за временный паспорт (немедленная выдача в исключительных ситуациях, действителен только 12 месяцев).

Обладая паспортом Германии, люди могут рассчитывать на все права и обязанности, доступные на территории Европейского Союза. Сюда входит свободное перемещение, открытый рынок труда, возможность учиться без дополнительных разрешений, медицинское обслуживание и прочее.

Как стать гражданином Германии

Иностранцам доступна процедура натурализации — получение гражданства при условии интеграции в общество и непрерывного проживания на территории страны. Минимальный срок оседлости составляет пять лет — это один из самых низких показателей в ЕС.

Если претендент знает немецкий язык на уровне C1, имеет существенные профессиональные или академические достижения, а также проявляет общественную активность, то может рассчитывать на снижение срока до трех лет. Дополнительно от иностранцев требуют наличие устойчивого источника дохода, отсутствие судимостей и несколько устных или письменных согласований.

