Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько нужно заплатить за оформление паспорта Германии — суммы в феврале

Сколько нужно заплатить за оформление паспорта Германии — суммы в феврале

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:05
Сколько стоит паспорт Германии в феврале 2026 — суммы для взрослых и несовершеннолетних
Немецкий паспорт. Фото: Unsplash

Многие украинцы живут в Германии и могут претендовать на получение гражданства. Не помешает узнать, сколько стоит паспорт в феврале 2026 года, ведь за оформление документа необходимо заплатить административный сбор. Суммы варьируются в зависимости от категорий лиц.

Сколько стоит паспорт Германии, рассказали специалисты портала Handbook Germany.

Реклама
Читайте также:

Стоимость оформления немецкого паспорта

Административный сбор в основном одинаков для всех иностранцев, претендующих на получение документа. Стоимость паспорта Германии по состоянию на февраль 2026 года равна 255 евро для взрослых и несовершеннолетних, которые самостоятельно подали заявление на выдачу. Гораздо меньше придется заплатить лицам до 18 лет, прошедшим процедуру натурализации с родителями — всего 51 евро.

Отдельно установлена стоимость паспорта в случае его продления. Граждане, которые уже владеют документом, должны внести административный сбор в соответствии с тарифами. В феврале 2026 года введены такие суммы:

  • 70 евро — для лиц от 24 лет;
  • 37,50 евро — для лиц до 24 лет;
  • 32 евро — за экспресс-пропуск, который выдается в течение 4-5 дней;
  • 26 евро — за временный паспорт (немедленная выдача в исключительных ситуациях, действителен только 12 месяцев).

Обладая паспортом Германии, люди могут рассчитывать на все права и обязанности, доступные на территории Европейского Союза. Сюда входит свободное перемещение, открытый рынок труда, возможность учиться без дополнительных разрешений, медицинское обслуживание и прочее.

Как стать гражданином Германии

Иностранцам доступна процедура натурализации — получение гражданства при условии интеграции в общество и непрерывного проживания на территории страны. Минимальный срок оседлости составляет пять лет — это один из самых низких показателей в ЕС.

Если претендент знает немецкий язык на уровне C1, имеет существенные профессиональные или академические достижения, а также проявляет общественную активность, то может рассчитывать на снижение срока до трех лет. Дополнительно от иностранцев требуют наличие устойчивого источника дохода, отсутствие судимостей и несколько устных или письменных согласований.

Напомним, украинцам нужно заменить загранпаспорт в ближайшее время, если завершился срок его действия, изменились личные данные, есть повреждения или отсутствуют свободные для заполнения страницы.

Также мы писали, сколько лет надо прожить в Испании, чтобы получить гражданство. Натурализация предполагает непрерывное проживание на территории страны в течение 1-10 лет в зависимости от оснований.

Германия гражданство документы паспорт стоимость
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации