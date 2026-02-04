Скільки коштує паспорт Німеччини у лютому 2026 — суми для дорослих і неповнолітніх

Німецький паспорт. Фото: Unsplash

Чимало українців мешкають у Німеччині та можуть претендувати на отримання громадянства. Не завадить дізнатися, скільки коштує паспорт у лютому 2026 року, адже за оформлення документу необхідно заплатити адміністративний збір. Суми варіюються залежно від категорій осіб.

Скільки коштує паспорт Німеччини, розповіли фахівці порталу Handbook Germany.

Вартість оформлення німецького паспорта

Адміністративний збір здебільшого однаковий для всіх іноземців, які претендують на отримання документа. Вартість паспорта Німеччини станом на лютий 2026 року дорівнює 255 євро для дорослих і неповнолітніх, які самостійно подали заяву на видачу. Набагато менше доведеться заплатити особам до 18 років, які пройшли процедуру натуралізації з батьками — всього 51 євро.

Окремо встановлена вартість паспорта у випадку його подовження. Громадяни, які вже володіють документом, повинні внести адміністративний збір відповідно до тарифів. У лютому 2026 року запроваджені такі суми:

70 євро — для осіб від 24 років;

37,50 євро — для осіб до 24 років;

32 євро — за експрес-перепустку, яка видається упродовж 4-5 днів;

26 євро — за тимчасовий паспорт (негайна видача у виняткових ситуаціях, дійсний лише 12 місяців).

Володіючи паспортом Німеччини, люди можуть розраховувати на всі права та обов'язки, доступні на території Європейського Союзу. Сюди входить вільне переміщення, відкритий ринок праці, змога навчатися без додаткових дозволів, медичне обслуговування тощо.

Як стати громадянином Німеччини

Іноземцям доступна процедура натуралізації — отримання громадянства за умови інтеграції в суспільство і безперервного проживання на території країни. Мінімальний термін осілості становить п'ять років — це один із найнижчих показників у ЄС.

Якщо претендент знає німецьку мову на рівні C1, має суттєві професійні чи академічні досягнення, а також виявляє громадську активність, то може розраховувати на зниження терміну до трьох років. Додатково від іноземців вимагають наявність сталого джерела доходу, відсутність судимостей та кілька усних або письмових погоджень.

