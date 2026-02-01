Відео
Україна
Головна Економіка Перетин кордону — з яким паспортом не випускають у 2026 році

Перетин кордону — з яким паспортом не випускають у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 18:40
Виїзд з України — через які проблеми з паспортом можуть розвернути на кордоні у 2026 році
Прикордонник перевіряє паспорт людини. Фото: УНІАН

Перед поїздками за кордон важливо перевірити стан і термін дії вашого закордонного паспорта. Навіть невеликі дефекти можуть призвести до проблем на кордоні. 

Про те, коли українцям обов’язково потрібно оновити паспорт для виїзду за кордон та які документи для цього знадобляться у 2026 році, пояснили в Паспортному сервісі.

Читайте також:

З яким закордонним паспортом можуть заборонити виїзд за кордон у 2026 році 

Насамперед паспорт потрібно міняти, якщо термін його дії закінчився або наближається до завершення. Багато країн вимагають, щоб документ залишався дійсним ще мінімум 3–6 місяців після в'їзду.

Також треба оновити паспорт у випадку, якщо змінились ваші особисті дані — ім’я, прізвище або по батькові. Якщо в паспорті виявлені помилки або не залишилось вільних сторінок для нових штампів — це теж є підставою для заміни документа.

Що потрібно для оформлення нового паспорта

Якщо паспорт пошкоджений, втрачений чи викрадений, потрібно оформити новий. Для цього потрібно подати такі документи:

  1. Ідентифікаційний код.
  2. Внутрішній паспорт громадянина України.
  3. Попередній закордонний паспорт (якщо він є).

Якщо змінились особисті дані, необхідно подати документи, що це підтверджують (свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, нове свідоцтво про народження тощо).

Експерти рекомендують не відкладати заміну паспорта, оскільки оформлення може зайняти кілька тижнів і вплинути на ваші майбутні поїздки.

Раніше ми писали, що перед виїздом з України важливо підготувати достатньо грошей. Для в'їзду в ЄС іноземці повинні підтвердити свою платоспроможність. Також корисно знати, скільки грошей слід взяти з собою.

Також ми розповідали, що багато українців живуть за кордоном і мають шанс отримати громадянство. Якщо немає часу на натуралізацію, можна придбати паспорт через інвестиції в країну.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
