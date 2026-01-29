Мінімальна сума готівки на кордоні ЄС — скільки грошей вимагають від українців у 2026

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи виїзд з України, необхідно подбати про наявність мінімального грошового забезпечення. Перетин кордону ЄС вимагає від іноземців підтвердження власної платоспроможності. Не завадить дізнатися, скільки готівки треба брати в далеку дорогу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальні суми вимагають на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Готівка на кордоні ЄС у 2026

Прикордонники дійсно можуть вимагати від мандрівників показати готівку, аби переконатися, що наявних коштів вистачить на період перебування. В деяких країнах ця вимога суто номінальна, а десь можуть відмовити у в'їзді, якщо коштів не вистачає.

Наприклад, постанова Міністра внутрішніх справ Польщі від 23 лютого 2015 року передбачає обов'язкову перевірку грошового забезпечення іноземців на кордоні. За інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, мінімальна сума становить:

300 злотих — для поїздок, тривалість яких не перевищує 4 дні;

75 злотих на день — якщо подорож буде тривати понад 4 доби.

На порталі Eurotrips розповіли, скільки грошей вимагають від мандрівників на кордоні інших держав Європейського Союзу, з якими межує Україна. Найбільш лояльні умови в Угорщині — туристу достатньо мати 3 євро на кожен день запланованого перебування.

Натомість Словаччина вимагає від іноземців аж 56 євро на добу. Що стосується Румунії, то даних про перевірку фінансового стану на кордоні немає. Отже хвилюватися через нестачу готівки під час виїзду не потрібно.

Чи достатньо мати кошти на карті

На жаль, коли заходить мова про підтвердження платоспроможності, йдеться саме про готівку. Не можна просто показати баланс на банківському рахунку, зате офіційна виписка про залишок коштів на карті підійде. Її варто замовити заздалегідь і тримати про всяк випадок.

До речі, під час перетину українського кордону іноземців теж нерідко просять підтвердити фінансовий стан. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884, необхідна сума відповідає 20-кратному розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць перебування.

Нагадаємо, до кінця 2026 року українців зобов'яжуть платити 20 євро за видачу дозволу на перетин кордону ЄС. Це передбачено запровадженням системи ETIAS, яка слугуватиме додатковим контролем мандрівників.

Також ми писали, як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026 році. Серед доступних варіантів — подати заяву через посольство/консульство, надіслати поштою або оформити нотаріальну довіреність.