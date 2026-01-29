Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Перетин кордону ЄС — яку мінімальну суму готівки треба показати для в’їзду

Перетин кордону ЄС — яку мінімальну суму готівки треба показати для в’їзду

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 18:35
Мінімальна сума готівки на кордоні ЄС — скільки грошей вимагають від українців у 2026
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи виїзд з України, необхідно подбати про наявність мінімального грошового забезпечення. Перетин кордону ЄС вимагає від іноземців підтвердження власної платоспроможності. Не завадить дізнатися, скільки готівки треба брати в далеку дорогу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальні суми вимагають на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Реклама
Читайте також:

Готівка на кордоні ЄС у 2026

Прикордонники дійсно можуть вимагати від мандрівників показати готівку, аби переконатися, що наявних коштів вистачить на період перебування. В деяких країнах ця вимога суто номінальна, а десь можуть відмовити у в'їзді, якщо коштів не вистачає.

Наприклад, постанова Міністра внутрішніх справ Польщі від 23 лютого 2015 року передбачає обов'язкову перевірку грошового забезпечення іноземців на кордоні. За інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, мінімальна сума становить:

  • 300 злотих — для поїздок, тривалість яких не перевищує 4 дні;
  • 75 злотих на день — якщо подорож буде тривати понад 4 доби.

На порталі Eurotrips розповіли, скільки грошей вимагають від мандрівників на кордоні інших держав Європейського Союзу, з якими межує Україна. Найбільш лояльні умови в Угорщині — туристу достатньо мати 3 євро на кожен день запланованого перебування.

Натомість Словаччина вимагає від іноземців аж 56 євро на добу. Що стосується Румунії, то даних про перевірку фінансового стану на кордоні немає. Отже хвилюватися через нестачу готівки під час виїзду не потрібно.

Чи достатньо мати кошти на карті

На жаль, коли заходить мова про підтвердження платоспроможності, йдеться саме про готівку. Не можна просто показати баланс на банківському рахунку, зате офіційна виписка про залишок коштів на карті підійде. Її варто замовити заздалегідь і тримати про всяк випадок.

До речі, під час перетину українського кордону іноземців теж нерідко просять підтвердити фінансовий стан. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884, необхідна сума відповідає 20-кратному розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць перебування.

Нагадаємо, до кінця 2026 року українців зобов'яжуть платити 20 євро за видачу дозволу на перетин кордону ЄС. Це передбачено запровадженням системи ETIAS, яка слугуватиме додатковим контролем мандрівників.

Також ми писали, як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026 році. Серед доступних варіантів — подати заяву через посольство/консульство, надіслати поштою або оформити нотаріальну довіреність.

Європейський союз Польща Угорщина гроші виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації