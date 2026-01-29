Минимальная сумма наличных на границе ЕС — сколько денег требуют от украинцев в 2026

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Планируя выезд из Украины, необходимо позаботиться о наличии минимального денежного обеспечения. Пересечение границы ЕС требует от иностранцев подтверждения собственной платежеспособности. Не помешает узнать, сколько наличных надо брать в дальнюю дорогу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие минимальные суммы требуют на границе с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Наличные на границе ЕС в 2026

Пограничники действительно могут требовать от путешественников показать наличные, дабы убедиться, что имеющихся средств хватит на период пребывания. В некоторых странах это требование чисто номинальное, а где-то могут отказать во въезде, если денег не хватает.

Например, постановление Министра внутренних дел Польши от 23 февраля 2015 года предусматривает обязательную проверку денежного обеспечения иностранцев на границе. По информации на правительственном портале Республики Польша, минимальная сумма составляет:

300 злотых — для поездок, продолжительность которых не превышает 4 дня;

75 злотых в день — если путешествие будет длиться более 4 суток.

На портале Eurotrips рассказали, сколько денег требуют от путешественников на границе других государств Европейского Союза, с которыми граничит Украина. Наиболее лояльные условия в Венгрии — туристу достаточно иметь 3 евро на каждый день запланированного пребывания.

Зато Словакия требует от иностранцев аж 56 евро в сутки. Что касается Румынии, то данных о проверке финансового состояния на границе нет. Так что волноваться из-за недостатка наличных во время выезда не нужно.

Достаточно ли иметь деньги на карте

К сожалению, когда заходит речь о подтверждении платежеспособности, речь идет именно о наличных. Нельзя просто показать баланс на банковском счете, зато официальная выписка об остатке средств на карте подойдет. Ее стоит заказать заранее и держать на всякий случай.

Кстати, при пересечении украинской границы иностранцев тоже нередко просят подтвердить финансовое состояние. Согласно постановлению Кабинета Министров от 4 декабря 2013 года № 884, необходимая сумма соответствует 20-кратному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц пребывания.

