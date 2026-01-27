Наследство в Украине в 2026 году — что делать тем, кто не может приехать из-за границы

Девушка подписывает документы у юриста. Фото: Pexels

Многие украинцы до сих пор находятся за пределами страны. У некоторых из них может возникнуть потребность оформить наследство в Украине. Поэтому возникает вопрос, как это сделать, если приехать лично нет возможности.

О том, как получить наследство в Украине не возвращаясь из-за границы в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE рассказал юрист Олег Козляк.

Как получить наследство в Украине находясь за границей в 2026 году

По его словам, даже находясь за границей, украинец может принять наследство без личного присутствия в Украине. Закон позволяет сделать это дистанционно, но только с соблюдением установленных правил. Для этого нужно:

подать заявление через посольство или консульство Украины;

отправить заявление по почте, предварительно заверив подпись у нотариуса;

оформить нотариальную доверенность на человека, который будет действовать от имени наследника в Украине.

"Важно помнить: заявление о принятии наследства подается в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. Пропуск срока возможен только по уважительным причинам и, как правило, через суд. В любом случае, лучше этот процесс не пытаться урегулировать самостоятельно, а обратиться к специалистам", — отмечает юрист.

Кому не нужно подавать заявление о принятии наследства

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что есть категории наследников, которые могут не подавать заявление в установленный срок. Это:

малолетние и несовершеннолетние дети;

недееспособные или лица с ограниченной гражданской дееспособностью;

наследники, которые постоянно проживали с наследодателем на момент его смерти, даже если они находятся за границей.

Такие лица считаются принявшими наследство автоматически, если в течение шести месяцев не подали заявление об отказе от него.

После завершения шестимесячного срока наследник имеет право получить свидетельство о праве на наследство — независимо от того, оформляется наследство по закону или по завещанию. Для этого нужно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

При оформлении свидетельства нотариус проверяет факт смерти наследодателя, дату и место открытия наследства, основания для наследования, соблюдение сроков и состав наследственного имущества. Для этого наследник должен предоставить необходимые документы.

Стоит знать, что сроков для получения свидетельства о праве на наследство нет. Также закон позволяет, чтобы на этапе оформления наследственных прав интересы наследника представляло другое лицо по доверенности. Это значительно упрощает процедуру для тех, кто не может приехать в Украину лично.

