Ошибки наследников — из-за каких действий можно потерять право на имущество в 2026

Оформление наследства в Украине — это не просто визит к нотариусу, а сложная процедура, которая иногда может привести к судебным конфликтам. В некоторых случаях человека даже могут лишить права на наследство.

О том, из-за каких действий украинцев могут лишить наследства в 2026 году, отмечается в статье 1224 Гражданского кодекса Украины.

Что такое наследство и кто имеет право на него

Наследство — это передача имущества, прав или обязанностей от умершего к его наследникам. Этот процесс может происходить двумя способами:

По завещанию — когда наследодатель лично определяет, кому передать свое имущество. По закону — если завещания нет, то имущество передается родственникам в соответствии с законной очередностью.

Наследство включает не только имущество или деньги, но и долги. Наследниками могут быть как родственники, так и другие лица, указанные в завещании.

Кто может быть лишен права на наследство в 2026 году

Согласно Гражданскому кодексу, есть несколько категорий лиц, которые могут быть лишены права на наследство:

Супруги, чей брак признан недействительным: это касается ситуаций, когда брак не имел юридической силы из-за нарушения законодательства. Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до открытия наследства, не могут претендовать на часть имущества своих детей. Родственники, которые уклонялись от материальной поддержки наследодателя: если кто-то из близких не помогал материально умершему, особенно в периоды его нужды или болезни, это может стать основанием для лишения наследственных прав. Наследники, которые отказывались ухаживать за беспомощным наследодателем: в случае, когда близкий человек сознательно игнорировал свои обязанности, суд может принять решение о лишении его права на наследство. Лица, которые сознательно лишили жизни наследодателя или пытались это сделать: это одно из наиболее серьезных нарушений, которое влечет за собой не только юридические, но и уголовные последствия. Те, кто препятствовал при составлении завещания (например, из-за угроз или принуждения): если наследник заставил наследодателя изменить завещание или написать его под давлением, это является основанием для лишения прав.

Как происходит лишение наследственных прав

Процесс лишения права на наследство является сложным и требует доказательств. Для этого надо доказать, что наследник сознательно не помогал наследодателю в тяжелые времена. Суд учитывает все обстоятельства, например, состояние здоровья наследодателя и имел ли наследник возможность помочь.

Поскольку наследодатель уже не может подтвердить эти факты, суд использует доказательства: обращение в правоохранительные органы или медицинские учреждения. В общем, лишение наследства — это крайняя мера, которую применяют только при наличии четких доказательств вины наследника.

