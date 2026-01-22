Видео
Україна
Наследства не будет — кто может потерять право на имущество

Наследства не будет — кто может потерять право на имущество

Дата публикации 22 января 2026 07:35
Ошибки наследников — из-за каких действий можно потерять право на имущество в 2026
Человек открывает Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН

Оформление наследства в Украине — это не просто визит к нотариусу, а сложная процедура, которая иногда может привести к судебным конфликтам. В некоторых случаях человека даже могут лишить права на наследство.

О том, из-за каких действий украинцев могут лишить наследства в 2026 году, отмечается в статье 1224 Гражданского кодекса Украины.

Читайте также:

Что такое наследство и кто имеет право на него

Наследство — это передача имущества, прав или обязанностей от умершего к его наследникам. Этот процесс может происходить двумя способами:

  1. По завещанию — когда наследодатель лично определяет, кому передать свое имущество.
  2. По закону — если завещания нет, то имущество передается родственникам в соответствии с законной очередностью.

Наследство включает не только имущество или деньги, но и долги. Наследниками могут быть как родственники, так и другие лица, указанные в завещании.

Кто может быть лишен права на наследство в 2026 году

Согласно Гражданскому кодексу, есть несколько категорий лиц, которые могут быть лишены права на наследство:

  1. Супруги, чей брак признан недействительным: это касается ситуаций, когда брак не имел юридической силы из-за нарушения законодательства.
  2. Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановили их до открытия наследства, не могут претендовать на часть имущества своих детей.
  3. Родственники, которые уклонялись от материальной поддержки наследодателя: если кто-то из близких не помогал материально умершему, особенно в периоды его нужды или болезни, это может стать основанием для лишения наследственных прав.
  4. Наследники, которые отказывались ухаживать за беспомощным наследодателем: в случае, когда близкий человек сознательно игнорировал свои обязанности, суд может принять решение о лишении его права на наследство.
  5. Лица, которые сознательно лишили жизни наследодателя или пытались это сделать: это одно из наиболее серьезных нарушений, которое влечет за собой не только юридические, но и уголовные последствия.
  6. Те, кто препятствовал при составлении завещания (например, из-за угроз или принуждения): если наследник заставил наследодателя изменить завещание или написать его под давлением, это является основанием для лишения прав.

Как происходит лишение наследственных прав

Процесс лишения права на наследство является сложным и требует доказательств. Для этого надо доказать, что наследник сознательно не помогал наследодателю в тяжелые времена. Суд учитывает все обстоятельства, например, состояние здоровья наследодателя и имел ли наследник возможность помочь.

Поскольку наследодатель уже не может подтвердить эти факты, суд использует доказательства: обращение в правоохранительные органы или медицинские учреждения. В общем, лишение наследства — это крайняя мера, которую применяют только при наличии четких доказательств вины наследника.

Ранее мы писали, что дарение — это способ показать доверие и заботу к близким. Однако важно помнить, что оформление дарственной является юридическим процессом, который требует внимания к деталям и соблюдения законов.

Также мы рассказывали, что после смерти мужа семьи часто сталкиваются с вопросом, как поделить имущество между женой и детьми. В Украине это регулируется законом, и, как правило, все зависит от того, есть ли завещание.

закон правила наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
