Україна
Главная Экономика Наследство в 2026 году — какое имущество не переходит потомкам

Наследство в 2026 году — какое имущество не переходит потомкам

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 08:10
Запрещенные активы — какое имущество не получится унаследовать в 2026 году
Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Для многих граждан Украины понятие "наследство" ассоциируется с получением недвижимости, земельных участков, денег, ценных вещей или другого имущества, которое остается после смерти родственника. Однако действующее законодательство четко определяет, что не все права и обязанности могут переходить к наследникам.

О том, какие активы украинцы не смогут оставить в наследство в 2026 году, отмечается в статье 1219 Гражданского кодекса Украины.

Читайте также:

Какие права и обязанности не наследуются в Украине

Согласно действующему законодательству Украины, существует перечень прав и обязательств, которые имеют сугубо личный характер и прекращаются со смертью лица. В частности, к наследникам не переходят:

  • личные неимущественные права, в частности честь, достоинство, деловая репутация, право на приватность и другие подобные блага;
  • право на компенсацию вреда, причиненного здоровью, поскольку оно является личным и неразрывно связанным с конкретным человеком;
  • алиментные обязательства, а также пенсионные и социальные выплаты, которые начисляются конкретному лицу и не могут быть предметом наследования;
  • членство в общественных объединениях, организациях или обществах, которое автоматически прекращается после смерти независимо от взносов или должности;
  • отдельные долговые и кредитные обязательства. В соответствии со статьей 608 ГКУ, если выполнение такого обязательства неразрывно связано с личностью должника, оно прекращается в случае его смерти.

Какое имущество не может передаваться по наследству

"Все, что человеку принадлежит: недвижимое и движимое имущество, драгоценности, какие-то личные вещи — фактически все может быть передано по наследству", — пояснил в комментарии для Новини.LIVE управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

В то же время закон предусматривает и исключения. По словам эксперта, не подлежит наследованию имущество, владение или использование которого прямо запрещено законодательством.

Если, условно говоря, у деда в гараже еще со времен Второй мировой войны хранится незарегистрированная немецкая гаубица, оформить ее по наследству невозможно.

Ранее мы писали, что наследство — это все, что принадлежало умершему человеку: имущество, права и долги. Иногда лучше от него отказаться, чтобы не отвечать за чужие кредиты. Однако многие не знают, как правильно это сделать.

Также мы рассказывали, что когда владелец имущества хочет передать его другому, он обычно выбирает между дарением и завещанием. Это разные способы с важными отличиями, которые нужно учесть.

активы наследство как получить наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
