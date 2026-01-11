Запрещенные активы — какое имущество не получится унаследовать в 2026 году

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Для многих граждан Украины понятие "наследство" ассоциируется с получением недвижимости, земельных участков, денег, ценных вещей или другого имущества, которое остается после смерти родственника. Однако действующее законодательство четко определяет, что не все права и обязанности могут переходить к наследникам.

О том, какие активы украинцы не смогут оставить в наследство в 2026 году, отмечается в статье 1219 Гражданского кодекса Украины.

Какие права и обязанности не наследуются в Украине

Согласно действующему законодательству Украины, существует перечень прав и обязательств, которые имеют сугубо личный характер и прекращаются со смертью лица. В частности, к наследникам не переходят:

личные неимущественные права, в частности честь, достоинство, деловая репутация, право на приватность и другие подобные блага;

право на компенсацию вреда, причиненного здоровью, поскольку оно является личным и неразрывно связанным с конкретным человеком;

алиментные обязательства, а также пенсионные и социальные выплаты, которые начисляются конкретному лицу и не могут быть предметом наследования;

членство в общественных объединениях, организациях или обществах, которое автоматически прекращается после смерти независимо от взносов или должности;

отдельные долговые и кредитные обязательства. В соответствии со статьей 608 ГКУ, если выполнение такого обязательства неразрывно связано с личностью должника, оно прекращается в случае его смерти.

Какое имущество не может передаваться по наследству

"Все, что человеку принадлежит: недвижимое и движимое имущество, драгоценности, какие-то личные вещи — фактически все может быть передано по наследству", — пояснил в комментарии для Новини.LIVE управляющий партнер адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

В то же время закон предусматривает и исключения. По словам эксперта, не подлежит наследованию имущество, владение или использование которого прямо запрещено законодательством.

Если, условно говоря, у деда в гараже еще со времен Второй мировой войны хранится незарегистрированная немецкая гаубица, оформить ее по наследству невозможно.

