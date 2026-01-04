Дарственная или завещание — как лучше передать имущество конкретному лицу в 2026 году

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Владельцы имущества, которые планируют передать его другим лицам, часто сталкиваются с выбором: оформить договор дарения или составить завещание. Эти варианты имеют существенные отличия, которые следует учесть перед подписанием.

О том, как лучше передать свое имущество конкретному лицу в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Что стоит знать о договоре дарения

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения предусматривает бесплатную передачу имущества от дарителя к одаряемому, который сразу становится его владельцем. Это может быть как движимое имущество (деньги, ценные бумаги), так и недвижимое (например, квартира).

Даритель может заключить этот договор лично или через представителя, но важно, чтобы договор содержал имя одаряемого, иначе он будет недействительным. Также стоит учитывать такие особенности документа:

Момент передачи имущества: после заключения договора дарения право собственности на имущество переходит к одаряемому сразу. Необходимость нотариуса: для некоторых видов имущества (недвижимое имущество, валютные ценности или крупные суммы денег) договор дарения обязательно требует нотариального удостоверения. Также письменная форма нужна для дарения имущественных прав или вещей, которые передаются в будущем. Расторжение договора: договор дарения можно расторгнуть только в случае серьезных нарушений со стороны одаряемого, таких, как уголовные действия или уничтожение подарка. В случае расторжения, одаряемый обязан вернуть дар в натуре. Важно, что на расторжение договора есть срок исковой давности — один год.

Преимущества и недостатки составления завещания

В статье 1233 Гражданского кодекса Украины отмечается, что завещание — это личное распоряжение физического лица на случай его смерти. Этот документ составляется только лично завещателем, без возможности использования представителя.

В завещании можно указать, кому и при каких условиях передавать имущество после смерти. Также завещатель может возложить на наследников определенные обязанности неимущественного характера (например, организовать погребение или хранить личные документы). Завещание имеет следующие особенности:

Момент передачи имущества: право на имущество по завещанию приобретается только после смерти завещателя и оформления наследства. Необходимость нотариуса: завещание нужно составить письменно и заверить у нотариуса или других уполномоченных лиц. В случае войны для нотариального удостоверения действуют специальные правила, утвержденные Кабинетом Министров Украины. Изменение и отмена завещания: завещание можно изменять или отменять в любое время. Каждое новое завещание отменяет предыдущее.

Какой вариант передачи имущества выбрать в 2026 году

Главная разница между договором дарения и завещанием заключается в моменте передачи имущества. По договору дарения право на имущество переходит сразу после подписания соглашения, а по завещанию имущество может быть передано только после смерти завещателя и оформления наследства.

Завещание можно изменять или отменять в любое время, а договор дарения гораздо сложнее расторгнуть. Это допускается лишь в случае серьезных нарушений со стороны одариваемого. И для договора дарения, и для завещания важно, чтобы документы были нотариально заверены в зависимости от вида имущества.

Поэтому, если вы хотите передать имущество сразу, без условий, договор дарения будет лучшим выбором. Если же вы хотите, чтобы имущество перешло к конкретным людям после вашей смерти, то оптимальный вариант — это завещание.

