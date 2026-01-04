Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Подарить или завещать имущество — что выбрать в 2026 году

Подарить или завещать имущество — что выбрать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 07:15
Дарственная или завещание — как лучше передать имущество конкретному лицу в 2026 году
Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Владельцы имущества, которые планируют передать его другим лицам, часто сталкиваются с выбором: оформить договор дарения или составить завещание. Эти варианты имеют существенные отличия, которые следует учесть перед подписанием.

О том, как лучше передать свое имущество конкретному лицу в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Что стоит знать о договоре дарения

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения предусматривает бесплатную передачу имущества от дарителя к одаряемому, который сразу становится его владельцем. Это может быть как движимое имущество (деньги, ценные бумаги), так и недвижимое (например, квартира).

Даритель может заключить этот договор лично или через представителя, но важно, чтобы договор содержал имя одаряемого, иначе он будет недействительным. Также стоит учитывать такие особенности документа:

  1. Момент передачи имущества: после заключения договора дарения право собственности на имущество переходит к одаряемому сразу.
  2. Необходимость нотариуса: для некоторых видов имущества (недвижимое имущество, валютные ценности или крупные суммы денег) договор дарения обязательно требует нотариального удостоверения. Также письменная форма нужна для дарения имущественных прав или вещей, которые передаются в будущем.
  3. Расторжение договора: договор дарения можно расторгнуть только в случае серьезных нарушений со стороны одаряемого, таких, как уголовные действия или уничтожение подарка. В случае расторжения, одаряемый обязан вернуть дар в натуре. Важно, что на расторжение договора есть срок исковой давности — один год.

Преимущества и недостатки составления завещания

В статье 1233 Гражданского кодекса Украины отмечается, что завещание — это личное распоряжение физического лица на случай его смерти. Этот документ составляется только лично завещателем, без возможности использования представителя.

В завещании можно указать, кому и при каких условиях передавать имущество после смерти. Также завещатель может возложить на наследников определенные обязанности неимущественного характера (например, организовать погребение или хранить личные документы). Завещание имеет следующие особенности:

  1. Момент передачи имущества: право на имущество по завещанию приобретается только после смерти завещателя и оформления наследства.
  2. Необходимость нотариуса: завещание нужно составить письменно и заверить у нотариуса или других уполномоченных лиц. В случае войны для нотариального удостоверения действуют специальные правила, утвержденные Кабинетом Министров Украины.
  3. Изменение и отмена завещания: завещание можно изменять или отменять в любое время. Каждое новое завещание отменяет предыдущее.

Какой вариант передачи имущества выбрать в 2026 году

Главная разница между договором дарения и завещанием заключается в моменте передачи имущества. По договору дарения право на имущество переходит сразу после подписания соглашения, а по завещанию имущество может быть передано только после смерти завещателя и оформления наследства.

Завещание можно изменять или отменять в любое время, а договор дарения гораздо сложнее расторгнуть. Это допускается лишь в случае серьезных нарушений со стороны одариваемого. И для договора дарения, и для завещания важно, чтобы документы были нотариально заверены в зависимости от вида имущества.

Поэтому, если вы хотите передать имущество сразу, без условий, договор дарения будет лучшим выбором. Если же вы хотите, чтобы имущество перешло к конкретным людям после вашей смерти, то оптимальный вариант — это завещание.

Ранее мы писали, что после начала войны многие украинцы вынуждены были покинуть страну. Поэтому все чаще возникает вопрос, можно ли получить наследство, не возвращаясь в Украину.

Также мы рассказывали, что наследство включает все имущество, права, обязанности и долги умершего лица. И иногда лучше отказаться от наследства, чтобы избежать проблем с кредиторами, но не все знают, как это правильно сделать.

договор наследство имущество завещание подарок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации