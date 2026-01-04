Дарча чи заповіт — як краще передати майно конкретній особі у 2026 році

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Власники майна, які планують передати його іншим особам, часто стикаються з вибором: оформити договір дарування чи скласти заповіт. Ці варіанти мають суттєві відмінності, які варто врахувати перед підписанням.

Про те, як краще передати своє майно конкретній особі у 2026 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Що варто знати про договір дарування

Згідно зі статтею 717 Цивільного кодексу України, договір дарування передбачає безплатну передачу майна від дарувальника до обдаровуваного, який одразу стає його власником. Це може бути як рухоме майно (гроші, цінні папери), так і нерухоме (наприклад, квартира).

Дарувальник може укласти цей договір особисто або через представника, але важливо, щоб договір містив ім’я обдаровуваного, інакше він буде недійсним. Також варто враховувати такі особливості документа:

Момент передачі майна: після укладення договору дарування право власності на майно переходить до обдаровуваного одразу. Необхідність нотаріуса: для деяких видів майна (нерухоме майно, валютні цінності або великі суми грошей) договір дарування обов’язково потребує нотаріального посвідчення. Також письмова форма потрібна для дарування майнових прав або речей, які передаються в майбутньому. Розірвання договору: договір дарування можна розірвати лише в разі серйозних порушень з боку обдаровуваного, таких як кримінальні дії чи знищення дарунка. У разі розірвання, обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок в натурі. Важливо, що на розірвання договору є термін позовної давності — один рік.

Переваги та недоліки складання заповіту

В статті 1233 Цивільного кодексу України зазначається, що заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті. Цей документ складається лише особисто заповідачем, без можливості використання представника.

В заповіті можна вказати, кому та при яких умовах передавати майно після смерті. Також заповідач може покласти на спадкоємців певні обов’язки немайнового характеру (наприклад, організувати поховання або зберігати особисті документи). Заповіт має такі особливості:

Момент передачі майна: право на майно за заповітом набувається тільки після смерті заповідача й оформлення спадщини. Необхідність нотаріуса: заповіт потрібно скласти письмово і засвідчити у нотаріуса або інших уповноважених осіб. У разі війни для нотаріального посвідчення діють спеціальні правила, затверджені Кабінетом Міністрів України. Зміна та скасування заповіту: заповіт можна змінювати або скасовувати в будь-який час. Кожен новий заповіт скасовує попередній.

Який варіант передачі майна обрати у 2026 році

Головна різниця між договором дарування і заповітом полягає в моменті передачі майна. За договором дарування право на майно переходить одразу після підписання угоди, а за заповітом майно може бути передано лише після смерті заповідача та оформлення спадщини.

Заповіт можна змінювати або скасовувати в будь-який час, а договір дарування набагато складніше розірвати. Це допускається лише в разі серйозних порушень з боку обдаровуваного. І для договору дарування, і для заповіту важливо, щоб документи були нотаріально засвідчені залежно від виду майна.

Тож, якщо ви хочете передати майно одразу, без умов, договір дарування буде кращим вибором. Якщо ж ви бажаєте, щоб майно перейшло до конкретних людей після вашої смерті, то оптимальний варіант — це заповіт.

