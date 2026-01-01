Відмова від спадщини — які наслідки матиме таке рішення та кому дістанеться майно

Чоловіки переглядають документ. Фото: Pexels

Спадщина — це все майно, права, обов'язки та борги людини, яка померла. Іноді вигідніше відмовитися від спадщини, щоб не мати проблем з кредиторами, але не всі знають, як це зробити.

Про те, як відмовитися від спадщини у 2026 році та кому в такому випадку перейде майно, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Як відмовитися від спадщини у 2026 році

Якщо людина вирішить відмовитися від спадщини, важливо розуміти, що це стосується всього майна, а не тільки його частини. Відмова від спадщини — це право, а не обов'язок. Заяву можна подати:

Особисто до нотаріуса. Надіслати поштою з нотаріальним засвідченням підпису.

Зробити це потрібно протягом шести місяців після смерті особи. Якщо ви не подасте заяву на прийняття спадщини, це не означає відмову, але ви втратите право отримати майно.

"Водночас існує категорія обов’язкових спадкоємців: неповнолітні, непрацездатні діти, непрацездатний чоловік або дружина, яких неможливо повністю позбавити спадку навіть за заповітом", — в коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Для таких громадян однієї заяви буде замало. Згідно зі статтею 1273 Цивільного кодексу України, неповнолітні та недієздатні громадяни можуть відмовитись від спадщини при таких умовах:

Малолітні діти можуть відмовитися тільки за дозволом органу опіки. Неповнолітні (від 14 до 18 років) можуть відмовитися за згодою батьків або піклувальника. Якщо особа має обмежену дієздатність, вона може відмовитися від спадщини тільки за дозволом піклувальника та органу опіки.

Ці правила допомагають захистити інтереси тих, хто не може самостійно приймати юридичні рішення.

Що буде зі спадковим майном, якщо спадкоємець відмовиться його приймати

Якщо ви відмовляєтеся від спадщини, ваше майно може перейти до іншої особи. Можна вказати, на користь кого відбувається відмова. Якщо спадкоємець відмовляється за заповітом, його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом, і вони ділять її між собою.

Те саме відбувається, якщо спадкоємець відмовляється за законом — його частка передається іншим спадкоємцям тієї ж черги. Якщо спадкоємець відмовляється від заповідального відказу, його обов'язок переходить до тих, хто прийняв спадщину.

Протягом шести місяців після подання документів про відмову від спадщини, ви маєте право відкликати свою заяву та отримати майно.

Раніше ми писали, що оформлення спадщини — це не тільки емоційно важкий, а і юридично складний процес. Щоб отримати право власності на майно, спадкоємці повинні мати необхідні документи.

Також ми розповідали, що навіть під час війни питання спадкування не втрачають актуальності. Зазвичай після смерті власника є хоча б один претендент на спадкове майно, але так буває не завжди.