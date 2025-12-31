Спадщина в Україні — чи може все майно забрати держава

Людям передають документи. Фото: Pexels

Навіть під час воєнного стану питання спадкування залишаються актуальними. Зазвичай на майно, після смерті власника, є хоча б один претендент. Але бувають і ситуації, коли майно є, а спадкоємців — немає.

Про те, в яких випадках спадщина переходить державі та чому так відбувається, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте також:

В яких випадках спадщину забирає держава

За словами юриста, спадщина переходить у власність територіальної громади або держави, якщо:

немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом;

усі спадкоємці офіційно відмовилися від спадщини;

спадкоємці не прийняли спадщину у встановлений строк;

спадкоємців позбавили права на спадкування за рішенням суду.

Хто може звернутися до суду та що відбувається з майном

Згідно зі статтею 1277 Цивільного кодексу України, подати заяву про визнання спадщини відумерлою мають право:

кредитори померлого;

органи місцевого самоврядування за місцем знаходження майна;

власники або користувачі сусідніх земельних ділянок — якщо до спадщини входять сільськогосподарські землі.

Такі особи можуть отримувати інформацію зі Спадкового реєстру щодо відкриття спадкової справи. Звернутися до суду можна лише після спливу одного року з дня відкриття спадщини.

До моменту визнання спадщини відумерлою майно перебуває під охороною. Це потрібно, щоб уникнути його втрати або пошкодження. Охорона здійснюється в інтересах можливих спадкоємців, осіб, зазначених у заповіті, а також кредиторів померлого.

Охорона припиняється після того, як спадщину приймуть спадкоємці або коли судове рішення про відумерлу спадщину набуде законної сили.

Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни багато українців були змушені виїхати за кордон. Тому часто виникає питання, чи можна оформити спадщину дистанційно, не приїжджаючи в Україну.

Також ми розповідали, що декого цікавить, чи можна не передавати спадщину своїм дітям. Причини різні: сімейні сварки, погані стосунки або бажання залишити майно іншій особі. Але насправді закон має певні обмеження, тож зробити це не завжди можливо.