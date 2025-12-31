Видео
Главная Экономика Выморочное наследство — когда имущество переходит государству

Выморочное наследство — когда имущество переходит государству

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:10
Наследство в Украине — может ли все имущество забрать государство
Людям передают документы. Фото: Pexels

Даже во время военного положения вопросы наследования остаются актуальными. Обычно на имущество, после смерти владельца, есть хотя бы один претендент. Но бывают и ситуации, когда имущество есть, а наследников — нет.

О том, в каких случаях наследство переходит государству и почему так происходит, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

В каких случаях наследство забирает государство

По словам юриста, наследство переходит в собственность территориальной общины или государства, если:

  • нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  • все наследники официально отказались от наследства;
  • наследники не приняли наследство в установленный срок;
  • наследников лишили права на наследование по решению суда.

Кто может обратиться в суд и что происходит с имуществом

Согласно статье 1277 Гражданского кодекса Украины, подать заявление о признании наследства выморочным имеют право:

  • кредиторы умершего;
  • органы местного самоуправления по месту нахождения имущества;
  • владельцы или пользователи соседних земельных участков — если в наследство входят сельскохозяйственные земли.

Такие лица могут получать информацию из Наследственного реестра об открытии наследственного дела. Обратиться в суд можно только по истечении одного года со дня открытия наследства.

До момента признания наследства выморочным имущество находится под охраной. Это нужно, чтобы избежать его потери или повреждения. Охрана осуществляется в интересах возможных наследников, лиц, указанных в завещании, а также кредиторов умершего.

Охрана прекращается после того, как наследство примут наследники или когда судебное решение об выморочном наследстве вступит в законную силу.

Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
