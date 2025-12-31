Наследство в Украине — может ли все имущество забрать государство

Выморочное наследство — когда имущество переходит государству
Даже во время военного положения вопросы наследования остаются актуальными. Обычно на имущество, после смерти владельца, есть хотя бы один претендент. Но бывают и ситуации, когда имущество есть, а наследников — нет.
О том, в каких случаях наследство переходит государству и почему так происходит, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.
В каких случаях наследство забирает государство
По словам юриста, наследство переходит в собственность территориальной общины или государства, если:
- нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
- все наследники официально отказались от наследства;
- наследники не приняли наследство в установленный срок;
- наследников лишили права на наследование по решению суда.
Кто может обратиться в суд и что происходит с имуществом
Согласно статье 1277 Гражданского кодекса Украины, подать заявление о признании наследства выморочным имеют право:
- кредиторы умершего;
- органы местного самоуправления по месту нахождения имущества;
- владельцы или пользователи соседних земельных участков — если в наследство входят сельскохозяйственные земли.
Такие лица могут получать информацию из Наследственного реестра об открытии наследственного дела. Обратиться в суд можно только по истечении одного года со дня открытия наследства.
До момента признания наследства выморочным имущество находится под охраной. Это нужно, чтобы избежать его потери или повреждения. Охрана осуществляется в интересах возможных наследников, лиц, указанных в завещании, а также кредиторов умершего.
Охрана прекращается после того, как наследство примут наследники или когда судебное решение об выморочном наследстве вступит в законную силу.
