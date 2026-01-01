Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Наследство в Украине — можно ли отказаться от имущества

Наследство в Украине — можно ли отказаться от имущества

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 07:15
Отказ от наследства — какие последствия будет иметь такое решение и кому достанется имущество
Мужчины просматривают документ. Фото: Pexels

Наследство — это все имущество, права, обязанности и долги человека, который умер. Иногда выгоднее отказаться от наследства, чтобы не иметь проблем с кредиторами, но не все знают, как это сделать.

О том, как отказаться от наследства в 2026 году и кому в таком случае перейдет имущество, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Как отказаться от наследства в 2026 году

Если человек решит отказаться от наследства, важно понимать, что это касается всего имущества, а не только его части. Отказ от наследства — это право, а не обязанность. Заявление можно подать:

  1. Лично к нотариусу.
  2. Отправить по почте с нотариальным заверением подписи.

Сделать это нужно в течение шести месяцев после смерти лица. Если вы не подадите заявление на принятие наследства, это не означает отказ, но вы потеряете право получить имущество.

"В то же время существует категория обязательных наследников: несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена, которых невозможно полностью лишить наследства даже по завещанию", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Для таких граждан одного заявления будет мало. Согласно статье 1273 Гражданского кодекса Украины, несовершеннолетние и недееспособные граждане могут отказаться от наследства при следующих условиях:

  1. Малолетние дети могут отказаться только с разрешения органа опеки.
  2. Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) могут отказаться с согласия родителей или попечителя.
  3. Если лицо имеет ограниченную дееспособность, оно может отказаться от наследства только с разрешения попечителя и органа опеки.

Эти правила помогают защитить интересы тех, кто не может самостоятельно принимать юридические решения.

Что будет с наследственным имуществом, если наследник откажется его принимать

Если вы отказываетесь от наследства, ваше имущество может перейти к другому лицу. Можно указать, в пользу кого происходит отказ. Если наследник отказывается по завещанию, его доля переходит к другим наследникам по завещанию, и они делят ее между собой.

То же самое происходит, если наследник отказывается по закону — его доля передается другим наследникам той же очереди. Если наследник отказывается от завещательного отказа, его обязанность переходит к тем, кто принял наследство.

В течение шести месяцев после подачи документов об отказе от наследства, вы имеете право отозвать свое заявление и получить имущество.

Ранее мы писали, что оформление наследства — это не только эмоционально тяжелый, но и юридически сложный процесс. Чтобы получить право собственности на имущество, наследники должны иметь необходимые документы.

Также мы рассказывали, что даже во время войны вопросы наследования не теряют актуальности. Обычно после смерти собственника есть хотя бы один претендент на наследственное имущество, но так бывает не всегда.

закон нотариус наследство имущество завещание
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации