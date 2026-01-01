Отказ от наследства — какие последствия будет иметь такое решение и кому достанется имущество

Мужчины просматривают документ. Фото: Pexels

Наследство — это все имущество, права, обязанности и долги человека, который умер. Иногда выгоднее отказаться от наследства, чтобы не иметь проблем с кредиторами, но не все знают, как это сделать.

О том, как отказаться от наследства в 2026 году и кому в таком случае перейдет имущество, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Как отказаться от наследства в 2026 году

Если человек решит отказаться от наследства, важно понимать, что это касается всего имущества, а не только его части. Отказ от наследства — это право, а не обязанность. Заявление можно подать:

Лично к нотариусу. Отправить по почте с нотариальным заверением подписи.

Сделать это нужно в течение шести месяцев после смерти лица. Если вы не подадите заявление на принятие наследства, это не означает отказ, но вы потеряете право получить имущество.

"В то же время существует категория обязательных наследников: несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена, которых невозможно полностью лишить наследства даже по завещанию", — в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Для таких граждан одного заявления будет мало. Согласно статье 1273 Гражданского кодекса Украины, несовершеннолетние и недееспособные граждане могут отказаться от наследства при следующих условиях:

Малолетние дети могут отказаться только с разрешения органа опеки. Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) могут отказаться с согласия родителей или попечителя. Если лицо имеет ограниченную дееспособность, оно может отказаться от наследства только с разрешения попечителя и органа опеки.

Эти правила помогают защитить интересы тех, кто не может самостоятельно принимать юридические решения.

Что будет с наследственным имуществом, если наследник откажется его принимать

Если вы отказываетесь от наследства, ваше имущество может перейти к другому лицу. Можно указать, в пользу кого происходит отказ. Если наследник отказывается по завещанию, его доля переходит к другим наследникам по завещанию, и они делят ее между собой.

То же самое происходит, если наследник отказывается по закону — его доля передается другим наследникам той же очереди. Если наследник отказывается от завещательного отказа, его обязанность переходит к тем, кто принял наследство.

В течение шести месяцев после подачи документов об отказе от наследства, вы имеете право отозвать свое заявление и получить имущество.

