Развод в 2026 году — каким имуществом не придется делиться с бывшими

В Украине все имущество, которое мужчина и женщина приобрели во время брака, по общему правилу является их общей совместной собственностью. Это действует даже в случаях, когда один из супругов не имел дохода по уважительным причинам. Несмотря на это, в случае развода, не все имущество делится поровну.

О том, какое имущество не делится при разводе в Украине, отмечается в 57 статье Семейного кодекса Украины.

Какое имущество является личной собственностью мужа или жены

Не все имущество, приобретенное в браке, автоматически принадлежит обоим. В Семейном кодексе есть четкий перечень того, что считается личной частной собственностью одного из супругов. Это касается:

Подарков и наследства, полученных во время брака. Жилья, полученное путем приватизации государственного жилищного фонда. Страховых выплат по договорам страхования жизни или здоровья. Компенсаций за уничтожение или повреждение личного имущества и выплат за моральный ущерб. Имущества, купленного за личные средства, которые принадлежали одному из супругов до брака или были его личными. Земельных участков, приватизированных или безвозмездно переданных государством или общиной в пределах норм закона. Вещей личного пользования — одежды, обуви, средств гигиены, лекарств, украшений и драгоценностей, даже если их купили за общие деньги. В то же время вещи для профессиональной деятельности (например, компьютер для работы или медицинское оборудование) считаются общим имуществом. Премий, наград и отличий за личные достижения. Но суд может определить долю другого супруга, если он или она способствовали этим достижениям.

Также суд может признать личной собственностью имущество, приобретенное во время отдельного проживания супругов, если фактически семейные отношения уже были прекращены.

Если при покупке имущества использовались и общие средства, и личные деньги одного из супругов, личной собственностью признается доля, соответствующая личному вкладу.

Также, согласно 58 статье Семейного кодекса, если личное имущество приносит доход, например, дивиденды или иную прибыль — они принадлежат именно владельцу этих вещей.

Распоряжаясь имуществом, супруги должны учитывать интересы семьи, особенно детей. Закон запрещает мужу и жене нарушать права ребенка и других членов семьи, которые имеют законное право пользоваться этим имуществом.

Почему стоит заключить брачный договор

Закон позволяет супругам или тем, кто только планирует брак, заключить брачный договор. В нем можно изменить общие правила и заранее определить, какое имущество будет общим, а какое — личным.

