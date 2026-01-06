Розлучення у 2026 році — яким майном не доведеться ділитися з колишніми

Чоловік повертає каблучку. Фото: Freepik

В Україні все майно, яке чоловік і жінка придбали під час шлюбу, за загальним правилом є їхньою спільною сумісною власністю. Це діє навіть у випадках, коли один із подружжя не мав доходу через поважні причини. Попри це, в разі розлучення, не все майно ділиться порівну.

Про те, яке майно не ділиться при розлученні в Україні, зазначається у 57 статті Сімейного кодексу України.

Яке майно є особистою власністю чоловіка або дружини

Не все майно, придбане у шлюбі, автоматично належить обом. У Сімейному кодексі є чіткий перелік того, що вважається особистою приватною власністю одного з подружжя. Це стосується:

Подарунків та спадщини, отриманих під час шлюбу. Житла, отримане шляхом приватизації державного житлового фонду. Страхових виплат за договорами страхування життя або здоров’я. Компенсацій за знищення або пошкодження особистого майна та виплат за моральну шкоду. Майна, купленого за особисті кошти, які належали одному з подружжя до шлюбу або були його особистими. Земельних ділянок, приватизованих або безоплатно переданих державою чи громадою в межах норм закону. Речей особистого користування — одягу, взуття, засобів гігієни, ліків, прикрас та коштовностей, навіть якщо їх купили за спільні гроші. Водночас речі для професійної діяльності (наприклад, комп’ютер для роботи чи медичне обладнання) вважаються спільним майном. Премій, нагород та відзнак за особисті досягнення. Але суд може визначити частку іншого з подружжя, якщо він або вона сприяли цим досягненням.

Також суд може визнати особистою власністю майно, придбане під час окремого проживання подружжя, якщо фактично сімейні відносини вже були припинені.

Якщо під час купівлі майна використовувалися і спільні кошти, і особисті гроші одного з подружжя, особистою власністю визнається частка, що відповідає особистому внеску.

Також, згідно з 58 статтею Сімейного кодексу, якщо особисте майно приносить дохід, наприклад, дивіденди чи інший прибуток — вони належать саме власнику цих речей.

Розпоряджаючись майном, подружжя має враховувати інтереси сім’ї, особливо дітей. Закон забороняє чоловіку і дружині порушувати права дитини та інших членів сім’ї, які мають законне право користуватися цим майном.

Чому варто укласти шлюбний договір

Закон дозволяє подружжю або тим, хто лише планує шлюб, укласти шлюбний договір. У ньому можна змінити загальні правила та заздалегідь визначити, яке майно буде спільним, а яке — особистим.

