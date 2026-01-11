Заборонені активи — яке майно не вийде успадкувати у 2026 році

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Для багатьох громадян України поняття "спадщина" асоціюється з отриманням нерухомості, земельних ділянок, грошей, коштовних речей або іншого майна, яке залишається після смерті родича. Проте чинне законодавство чітко визначає, що не всі права та обов’язки можуть переходити до спадкоємців.

Про те, які активи українці не зможуть залишити у спадок у 2026 році, зазначається в статті 1219 Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

Які права та обов’язки не успадковуються в Україні

Відповідно до чинного законодавства України, існує перелік прав і зобов’язань, які мають суто особистий характер і припиняються зі смертю особи. Зокрема, до спадкоємців не переходять:

особисті немайнові права, зокрема честь, гідність, ділова репутація, право на приватність та інші подібні блага;

право на компенсацію шкоди, завданої здоров’ю, оскільки воно є особистим і нерозривно пов’язаним із конкретною людиною;

аліментні зобов’язання, а також пенсійні та соціальні виплати, які нараховуються конкретній особі й не можуть бути предметом спадкування;

членство в громадських об’єднаннях, організаціях або товариствах, яке автоматично припиняється після смерті незалежно від внесків чи посади;

окремі боргові та кредитні зобов’язання. Відповідно до статті 608 ЦКУ, якщо виконання такого зобов’язання нерозривно пов’язане з особою боржника, воно припиняється у разі його смерті.

Яке майно не може передаватися у спадок

"Все, що людині належить: нерухоме і рухоме майно, коштовності, якісь особисті речі — фактично все може бути передане у спадок", — пояснив у коментарі для Новини.LIVE керуючий партнер адвокатського об’єднання VIDAR Станіслав Борис.

Водночас закон передбачає і винятки. За словами експерта, не підлягає спадкуванню майно, володіння або використання якого прямо заборонене законодавством.

Якщо, умовно кажучи, у діда в гаражі ще з часів Другої світової війни зберігається незареєстрована німецька гаубиця, оформити її у спадщину неможливо.

Раніше ми писали, що спадщина — це все, що належало померлій людині: майно, права та борги. Інколи краще від неї відмовитися, щоб не відповідати за чужі кредити. Однак багато хто не знає, як правильно це зробити.

Також ми розповідали, що коли власник майна хоче передати його іншому, він зазвичай обирає між даруванням і заповітом. Це різні способи з важливими відмінностями, які потрібно врахувати.