Помилки спадкоємців — через які дії можна втратити право на майно у 2026

Оформлення спадщини в Україні — це не просто візит до нотаріуса, а складна процедура, яка іноді може призвести до судових конфліктів. У деяких випадках людину навіть можуть позбавити права на спадщину.

Про те, через які дії українців можуть позбавити спадщини у 2026 році, зазначається у статті 1224 Цивільного кодексу України.

Що таке спадщина та хто має право на неї

Спадщина — це передача майна, прав чи обов’язків від померлого до його спадкоємців. Цей процес може відбуватись двома способами:

За заповітом — коли спадкодавець особисто визначає, кому передати своє майно. За законом — якщо заповіту немає, то майно передається родичам відповідно до законної черговості.

Спадщина включає не лише майно або гроші, а й борги. Спадкоємцями можуть бути як родичі, так і інші особи, зазначені у заповіті.

Хто може бути позбавлений права на спадщину у 2026 році

Згідно з Цивільним кодексом, є кілька категорій осіб, які можуть бути позбавлені права на спадщину:

Подружжя, чий шлюб визнано недійсним: це стосується ситуацій, коли шлюб не мав юридичної сили через порушення законодавства. Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не поновили їх до відкриття спадщини, не можуть претендувати на частину майна своїх дітей. Родичі, які ухилялися від матеріальної підтримки спадкодавця: якщо хтось із близьких не допомагав матеріально померлому, особливо в періоди його нужди чи хвороби, це може стати підставою для позбавлення спадкових прав. Спадкоємці, що відмовлялися доглядати за безпорадним спадкодавцем: у разі, коли близька людина свідомо ігнорувала свої обов’язки, суд може прийняти рішення про позбавлення її права на спадок. Особи, які свідомо позбавили життя спадкодавця або намагалися це зробити: це одне з найбільш серйозних порушень, яке тягне за собою не лише юридичні, а й кримінальні наслідки. Ті, хто чинив перешкоди при складанні заповіту (наприклад, через погрози чи примус): якщо спадкоємець примусив спадкодавця змінити заповіт або написати його під тиском, це є підставою для позбавлення прав.

Як відбувається позбавлення спадкових прав

Процес позбавлення права на спадщину є складним і потребує доказів. Для цього треба довести, що спадкоємець свідомо не допомагав спадкодавцю в тяжкі часи. Суд враховує всі обставини, наприклад, стан здоров’я спадкодавця та чи мав спадкоємець можливість допомогти.

Оскільки спадкодавець уже не може підтвердити ці факти, суд використовує докази: звернення до правоохоронних органів чи медичних установ. Загалом, позбавлення спадщини — це крайня міра, яку застосовують тільки при наявності чітких доказів вини спадкоємця.

