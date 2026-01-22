Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Спадку не буде — хто може втратити право на майно у 2026 році

Спадку не буде — хто може втратити право на майно у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 07:35
Помилки спадкоємців — через які дії можна втратити право на майно у 2026
Людина відкриває Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

Оформлення спадщини в Україні — це не просто візит до нотаріуса, а складна процедура, яка іноді може призвести до судових конфліктів. У деяких випадках людину навіть можуть позбавити права на спадщину.

Про те, через які дії українців можуть позбавити спадщини у 2026 році, зазначається у статті 1224 Цивільного кодексу України.

Реклама
Читайте також:

Що таке спадщина та хто має право на неї

Спадщина — це передача майна, прав чи обов’язків від померлого до його спадкоємців. Цей процес може відбуватись двома способами:

  1. За заповітом — коли спадкодавець особисто визначає, кому передати своє майно.
  2. За законом — якщо заповіту немає, то майно передається родичам відповідно до законної черговості.

Спадщина включає не лише майно або гроші, а й борги. Спадкоємцями можуть бути як родичі, так і інші особи, зазначені у заповіті.

Хто може бути позбавлений права на спадщину у 2026 році

Згідно з Цивільним кодексом, є кілька категорій осіб, які можуть бути позбавлені права на спадщину:

  1. Подружжя, чий шлюб визнано недійсним: це стосується ситуацій, коли шлюб не мав юридичної сили через порушення законодавства.
  2. Батьки, які були позбавлені батьківських прав і не поновили їх до відкриття спадщини, не можуть претендувати на частину майна своїх дітей. 
  3. Родичі, які ухилялися від матеріальної підтримки спадкодавця: якщо хтось із близьких не допомагав матеріально померлому, особливо в періоди його нужди чи хвороби, це може стати підставою для позбавлення спадкових прав.
  4. Спадкоємці, що відмовлялися доглядати за безпорадним спадкодавцем: у разі, коли близька людина свідомо ігнорувала свої обов’язки, суд може прийняти рішення про позбавлення її права на спадок.
  5. Особи, які свідомо позбавили життя спадкодавця або намагалися це зробити: це одне з найбільш серйозних порушень, яке тягне за собою не лише юридичні, а й кримінальні наслідки.
  6. Ті, хто чинив перешкоди при складанні заповіту (наприклад, через погрози чи примус): якщо спадкоємець примусив спадкодавця змінити заповіт або написати його під тиском, це є підставою для позбавлення прав.

Як відбувається позбавлення спадкових прав

Процес позбавлення права на спадщину є складним і потребує доказів. Для цього треба довести, що спадкоємець свідомо не допомагав спадкодавцю в тяжкі часи. Суд враховує всі обставини, наприклад, стан здоров’я спадкодавця та чи мав спадкоємець можливість допомогти.

Оскільки спадкодавець уже не може підтвердити ці факти, суд використовує докази: звернення до правоохоронних органів чи медичних установ. Загалом, позбавлення спадщини — це крайня міра, яку застосовують тільки при наявності чітких доказів вини спадкоємця.

Раніше ми писали, що дарування — це спосіб показати довіру та турботу до близьких. Однак важливо пам'ятати, що оформлення дарчої є юридичним процесом, який потребує уваги до деталей і дотримання законів.

Також ми розповідали, що після смерті чоловіка родини часто стикаються з питанням, як поділити майно між дружиною та дітьми. В Україні це регулюється законом, і, як правило, все залежить від того, чи є заповіт.

закон правила спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації