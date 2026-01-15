Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Спадщина без заповіту — які долі отримають дружина та діти у 2026

Спадщина без заповіту — які долі отримають дружина та діти у 2026

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:05
Спадщина у 2026 році — як ділиться майно між дружиною та дітьми
Жінка спілкується з юристом. Фото: Pexels

Після смерті чоловіка багато родин стикаються з важливим питанням — як буде поділено спадкове майно між його дружиною та дітьми. В Україні порядок спадкування чітко визначений законом і залежить від того, чи був складений заповіт.

Про те, як ділиться спадщина між дружиною та дітьми у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як відбувається процес спадкування в Україні

Згідно зі статтею 1233 Цивільного кодексу України, заповіт — це документ, у якому людина за життя визначає, кому саме і в яких частках перейде її майно після смерті. Якщо такий документ є, спадщина розподіляється відповідно до волі померлого.

Якщо ж заповіту немає, діє законний порядок спадкування. У такому випадку до спадкоємців першої черги належать дружина, діти та батьки померлого.

Як ділиться майно між вдовою та дітьми

Згідно зі статтею 1261 Цивільного кодексу України, за відсутності заповіту дружина і діти успадковують майно разом, як спадкоємці першої черги. Дружина отримує одну третину спадщини, а решта дві третини переходять дітям.

Якщо дітей кілька, їхня частка ділиться між ними порівну. Наприклад, якщо у померлого залишилися дружина та двоє дітей, кожен із них отримає по одній третині майна.

Чи можуть претендувати на майно діти від попереднього шлюбу

Діти від попередніх шлюбів мають такі ж права на спадщину, як і спільні діти подружжя. У цьому разі одна третина майна належить вдові, а дві третини діляться порівну між усіма дітьми, незалежно від того, від якого шлюбу вони народилися.

Хто має обов'язкову частку у спадщині

Стаття 1241 Цивільного кодексу передбачає так звану обов’язкову частку. Це означає, що дружина або діти можуть мати право на мінімальну частину спадщини навіть у тому разі, якщо заповіт обмежує їхні права. 

Така норма покликана захистити найближчих та родичів померлого. Це стосується неповнолітніх та непрацездатних дітей, а також непрацездатних батьків та вдови (вдівця) людини.

Загалом, щоб уникнути суперечок між родичами, українцям рекомендують заздалегідь оформлювати заповіт і чітко визначати порядок розподілу майна.

Раніше ми писали, що спадщина — це не лише майно померлої людини, а і її борги та зобов’язання. У деяких випадках краще від неї відмовитися, щоб не мати справ із кредиторами, але багато хто не знає, як правильно це зробити.

Також ми розповідали, що більшість українців сприймають спадщину як квартири, землю, гроші чи цінні речі. Однак слід розуміти, що не всі права й обов’язки померлого можуть перейти до спадкоємців.

діти спадок майно дружина заповіт
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації