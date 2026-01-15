Спадщина у 2026 році — як ділиться майно між дружиною та дітьми

Жінка спілкується з юристом. Фото: Pexels

Після смерті чоловіка багато родин стикаються з важливим питанням — як буде поділено спадкове майно між його дружиною та дітьми. В Україні порядок спадкування чітко визначений законом і залежить від того, чи був складений заповіт.

Про те, як ділиться спадщина між дружиною та дітьми у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як відбувається процес спадкування в Україні

Згідно зі статтею 1233 Цивільного кодексу України, заповіт — це документ, у якому людина за життя визначає, кому саме і в яких частках перейде її майно після смерті. Якщо такий документ є, спадщина розподіляється відповідно до волі померлого.

Якщо ж заповіту немає, діє законний порядок спадкування. У такому випадку до спадкоємців першої черги належать дружина, діти та батьки померлого.

Як ділиться майно між вдовою та дітьми

Згідно зі статтею 1261 Цивільного кодексу України, за відсутності заповіту дружина і діти успадковують майно разом, як спадкоємці першої черги. Дружина отримує одну третину спадщини, а решта дві третини переходять дітям.

Якщо дітей кілька, їхня частка ділиться між ними порівну. Наприклад, якщо у померлого залишилися дружина та двоє дітей, кожен із них отримає по одній третині майна.

Чи можуть претендувати на майно діти від попереднього шлюбу

Діти від попередніх шлюбів мають такі ж права на спадщину, як і спільні діти подружжя. У цьому разі одна третина майна належить вдові, а дві третини діляться порівну між усіма дітьми, незалежно від того, від якого шлюбу вони народилися.

Хто має обов'язкову частку у спадщині

Стаття 1241 Цивільного кодексу передбачає так звану обов’язкову частку. Це означає, що дружина або діти можуть мати право на мінімальну частину спадщини навіть у тому разі, якщо заповіт обмежує їхні права.

Така норма покликана захистити найближчих та родичів померлого. Це стосується неповнолітніх та непрацездатних дітей, а також непрацездатних батьків та вдови (вдівця) людини.

Загалом, щоб уникнути суперечок між родичами, українцям рекомендують заздалегідь оформлювати заповіт і чітко визначати порядок розподілу майна.

Раніше ми писали, що спадщина — це не лише майно померлої людини, а і її борги та зобов’язання. У деяких випадках краще від неї відмовитися, щоб не мати справ із кредиторами, але багато хто не знає, як правильно це зробити.

Також ми розповідали, що більшість українців сприймають спадщину як квартири, землю, гроші чи цінні речі. Однак слід розуміти, що не всі права й обов’язки померлого можуть перейти до спадкоємців.