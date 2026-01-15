Наследство в 2026 году — как делится имущество между женой и детьми

Женщина общается с юристом. Фото: Pexels

После смерти мужа многие семьи сталкиваются с важным вопросом — как будет разделено наследственное имущество между его женой и детьми. В Украине порядок наследования четко определен законом и зависит от того, было ли составлено завещание.

О том, как делится наследство между женой и детьми в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как происходит процесс наследования в Украине

Согласно статье 1233 Гражданского кодекса Украины, завещание — это документ, в котором человек при жизни определяет, кому именно и в каких долях перейдет его имущество после смерти. Если такой документ есть, наследство распределяется в соответствии с волей умершего.

Если же завещания нет, действует законный порядок наследования. В таком случае к наследникам первой очереди относятся жена, дети и родители умершего.

Как делится имущество между вдовой и детьми

Согласно статье 1261 Гражданского кодекса Украины, при отсутствии завещания жена и дети наследуют имущество вместе, как наследники первой очереди. Жена получает одну треть наследства, а остальные две трети переходят детям.

Если детей несколько, их доля делится между ними поровну. Например, если у умершего остались жена и двое детей, каждый из них получит по одной трети имущества.

Могут ли претендовать на имущество дети от предыдущего брака

Дети от предыдущих браков имеют такие же права на наследство, как и общие дети супругов. В этом случае одна треть имущества принадлежит вдове, а две трети делятся поровну между всеми детьми, независимо от того, от какого брака они родились.

Кто имеет обязательную долю в наследстве

Статья 1241 Гражданского кодекса предусматривает так называемую обязательную долю. Это означает, что жена или дети могут иметь право на минимальную часть наследства даже в том случае, если завещание ограничивает их права.

Такая норма призвана защитить ближайших и родственников умершего. Это касается несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей и вдовы (вдовца) человека.

В общем, чтобы избежать споров между родственниками, украинцам рекомендуют заранее оформлять завещание и четко определять порядок распределения имущества.

