Договір дарування — яке майно не можна передати підписавши документ у 2026 році

Дарування — це процес, який свідчить про довіру та часто сприймається як прояв уваги та піклування про рідних і близьких. Однак навіть за найкращих намірів важливо діяти обачно й з урахуванням вимог законодавства, адже договір дарування є повноцінним юридичним механізмом, а не просто формальністю.

Про те, яке майно не можна передати іншій людині уклавши договір дарування у 2026 році, пояснили на "Урядовому порталі".

Що таке договір дарування та як він укладається

За законом договір дарування — це правочин, за яким дарувальник безоплатно передає або зобов’язується передати в майбутньому певне майно у власність обдаровуваного.

Якщо ж угода передбачає будь-які зустрічні дії з боку обдаровуваного (майнові чи немайнові) — такий документ не вважається договором дарування. На це прямо вказує стаття 717 Цивільного кодексу України.

Об’єктом дарування можуть бути як рухомі речі, зокрема гроші та цінні папери, так і нерухоме майно. Також допускається дарування майнових прав — як тих, що вже належать дарувальнику, так і тих, які можуть виникнути у нього в майбутньому. Згідно зі статтею 720 Цивільного кодексу, сторонами договору дарування можуть бути:

територіальні громади;

фізичні та юридичні особи;

держава Україна або Автономна Республіка Крим.

Яке майно неможливо подарувати у 2026 році

Водночас закон встановлює низку обмежень. Подарувати можна лише майно та цінності, якими ви офіційно володієте. Якщо річ вам не належить, передати її третій особі не вийде. Це також стосується майна, на яке накладено арешт.

Окрім того, батьки, усиновлювачі та опікуни не мають права дарувати майно, яке належить дітям або підопічним.

Окремі правила діють і для подружжя. Якщо один із подружжя планує укласти договір дарування з третьою особою щодо своєї частки у спільному майні, це можливо лише після визначення цієї частки або її виділення в натурі.

Закон допускає укладення договору дарування через представника. Однак у довіреності обов’язково мають бути зазначені повні дані та ім'я обдаровуваного. Якщо цієї інформації немає, довіреність визнається недійсною.

