Договор дарения — что нельзя передать даже родным в 2026 году

Договор дарения — что нельзя передать даже родным в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 19:10
Договор дарения — какое имущество нельзя передать подписав документ в 2026 году
Человек делает пометки в документе. Фото: Pexels

Дарение — это процесс, который свидетельствует о доверии и часто воспринимается как проявление внимания и заботы о родных и близких. Однако даже при лучших намерениях важно действовать осмотрительно и с учетом требований законодательства, ведь договор дарения является полноценным юридическим механизмом, а не просто формальностью.

О том, какое имущество нельзя передать другому человеку заключив договор дарения в 2026 году, объяснили на "Правительственном портале".

Что такое договор дарения и как он заключается

По закону договор дарения — это сделка, по которой даритель безвозмездно передает или обязуется передать в будущем определенное имущество в собственность одаряемого.

Если же соглашение предусматривает любые встречные действия со стороны одаряемого (имущественные или неимущественные) — такой документ не считается договором дарения. На это прямо указывает статья 717 Гражданского кодекса Украины.

Объектом дарения могут быть как движимые вещи, в частности деньги и ценные бумаги, так и недвижимое имущество. Также допускается дарение имущественных прав — как тех, которые уже принадлежат дарителю, так и тех, которые могут возникнуть у него в будущем.

Согласно статье 720 Гражданского кодекса, сторонами договора дарения могут быть:

  • территориальные общины;
  • физические и юридические лица;
  • государство Украина или Автономная Республика Крым.

Какое имущество невозможно подарить в 2026 году

В то же время закон устанавливает ряд ограничений. Подарить можно только имущество и ценности, которыми вы официально владеете. Если вещь вам не принадлежит, передать ее третьему лицу не получится. Это также касается имущества, на которое наложен арест.

Кроме того, родители, усыновители и опекуны не имеют права дарить имущество, принадлежащее детям или подопечным.

Отдельные правила действуют и для супругов. Если один из супругов планирует заключить договор дарения с третьим лицом относительно своей доли в общем имуществе, это возможно только после определения этой доли или ее выделения в натуре.

Закон допускает заключение договора дарения через представителя. Однако в доверенности обязательно должны быть указаны полные данные и имя одаряемого. Если этой информации нет, доверенность признается недействительной.

Ранее мы писали, что для большинства украинцев наследство — это имущество, которое остается после смерти близкого человека: квартира, земля, деньги или ценные вещи. Но закон устанавливает, что наследуются не все права и обязанности, часть из них не может перейти к наследникам.

Также мы рассказывали, что в 2026 году многие люди думают, как правильно передать свое имущество при жизни или после смерти. Чаще всего выбирают дарение, завещание или договор пожизненного содержания. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, поэтому решение нужно принимать обдуманно.

закон договор документы имущество подарок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
