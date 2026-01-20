Договор дарения — какое имущество нельзя передать подписав документ в 2026 году

Человек делает пометки в документе. Фото: Pexels

Дарение — это процесс, который свидетельствует о доверии и часто воспринимается как проявление внимания и заботы о родных и близких. Однако даже при лучших намерениях важно действовать осмотрительно и с учетом требований законодательства, ведь договор дарения является полноценным юридическим механизмом, а не просто формальностью.

О том, какое имущество нельзя передать другому человеку заключив договор дарения в 2026 году, объяснили на "Правительственном портале".

Что такое договор дарения и как он заключается

По закону договор дарения — это сделка, по которой даритель безвозмездно передает или обязуется передать в будущем определенное имущество в собственность одаряемого.

Если же соглашение предусматривает любые встречные действия со стороны одаряемого (имущественные или неимущественные) — такой документ не считается договором дарения. На это прямо указывает статья 717 Гражданского кодекса Украины.

Объектом дарения могут быть как движимые вещи, в частности деньги и ценные бумаги, так и недвижимое имущество. Также допускается дарение имущественных прав — как тех, которые уже принадлежат дарителю, так и тех, которые могут возникнуть у него в будущем.

Согласно статье 720 Гражданского кодекса, сторонами договора дарения могут быть:

территориальные общины;

физические и юридические лица;

государство Украина или Автономная Республика Крым.

Какое имущество невозможно подарить в 2026 году

В то же время закон устанавливает ряд ограничений. Подарить можно только имущество и ценности, которыми вы официально владеете. Если вещь вам не принадлежит, передать ее третьему лицу не получится. Это также касается имущества, на которое наложен арест.

Кроме того, родители, усыновители и опекуны не имеют права дарить имущество, принадлежащее детям или подопечным.

Отдельные правила действуют и для супругов. Если один из супругов планирует заключить договор дарения с третьим лицом относительно своей доли в общем имуществе, это возможно только после определения этой доли или ее выделения в натуре.

Закон допускает заключение договора дарения через представителя. Однако в доверенности обязательно должны быть указаны полные данные и имя одаряемого. Если этой информации нет, доверенность признается недействительной.

