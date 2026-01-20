Договор дарения — какое имущество нельзя передать подписав документ в 2026 году

Договор дарения — что нельзя передать даже родным в 2026 году
Дарение — это процесс, который свидетельствует о доверии и часто воспринимается как проявление внимания и заботы о родных и близких. Однако даже при лучших намерениях важно действовать осмотрительно и с учетом требований законодательства, ведь договор дарения является полноценным юридическим механизмом, а не просто формальностью.
О том, какое имущество нельзя передать другому человеку заключив договор дарения в 2026 году, объяснили на "Правительственном портале".
Что такое договор дарения и как он заключается
По закону договор дарения — это сделка, по которой даритель безвозмездно передает или обязуется передать в будущем определенное имущество в собственность одаряемого.
Если же соглашение предусматривает любые встречные действия со стороны одаряемого (имущественные или неимущественные) — такой документ не считается договором дарения. На это прямо указывает статья 717 Гражданского кодекса Украины.
Объектом дарения могут быть как движимые вещи, в частности деньги и ценные бумаги, так и недвижимое имущество. Также допускается дарение имущественных прав — как тех, которые уже принадлежат дарителю, так и тех, которые могут возникнуть у него в будущем.
Согласно статье 720 Гражданского кодекса, сторонами договора дарения могут быть:
- территориальные общины;
- физические и юридические лица;
- государство Украина или Автономная Республика Крым.
Какое имущество невозможно подарить в 2026 году
В то же время закон устанавливает ряд ограничений. Подарить можно только имущество и ценности, которыми вы официально владеете. Если вещь вам не принадлежит, передать ее третьему лицу не получится. Это также касается имущества, на которое наложен арест.
Кроме того, родители, усыновители и опекуны не имеют права дарить имущество, принадлежащее детям или подопечным.
Отдельные правила действуют и для супругов. Если один из супругов планирует заключить договор дарения с третьим лицом относительно своей доли в общем имуществе, это возможно только после определения этой доли или ее выделения в натуре.
Закон допускает заключение договора дарения через представителя. Однако в доверенности обязательно должны быть указаны полные данные и имя одаряемого. Если этой информации нет, доверенность признается недействительной.
Ранее мы писали, что для большинства украинцев наследство — это имущество, которое остается после смерти близкого человека: квартира, земля, деньги или ценные вещи. Но закон устанавливает, что наследуются не все права и обязанности, часть из них не может перейти к наследникам.
Также мы рассказывали, что в 2026 году многие люди думают, как правильно передать свое имущество при жизни или после смерти. Чаще всего выбирают дарение, завещание или договор пожизненного содержания. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, поэтому решение нужно принимать обдуманно.
Читайте Новини.LIVE!