Дарственная на имущество — сколько стоит оформить документ в 2026 году

Договор дарения в 2026 году — как оформить и сколько это стоит
Граждане Украины имеют право свободно распоряжаться своим имуществом — продавать его, передавать по наследству или дарить. Это правило действует для всех видов недвижимости. При этом не стоит забывать, что оформление договора дарения предусматривает определенные расходы.
О том, сколько стоит оформить дарственную на имущество в 2026 году и как ее оформить, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE.
Что такое договор дарения
Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения — это официальный документ, по которому собственник безвозмездно передает недвижимость другому лицу. Новый владелец может получить право на имущество сразу после подписания договора или позже — если это предусмотрено условиями.
Дарить можно только то имущество, которое принадлежит дарителю на законных основаниях и при условии, что он имеет все необходимые документы, которые это подтверждают.
Какие документы нужны для оформления дарственной
Для нотариального оформления договора обычно необходимы:
- паспорт и идентификационный код;
- отчет об оценочной стоимости имущества;
- справка о зарегистрированных в жилье лицах;
- документы на право собственности на недвижимость;
- согласие второго супруга, если имущество приобретено в браке;
- разрешение органов опеки — если получатель несовершеннолетний или в жилье зарегистрированы дети.
Сколько стоит оформление дарственной в 2026 году
Стоимость оформления договора дарения для близких родственников стартует примерно от 8,5 тыс. гривен. Если имущество передается постороннему лицу или нерезиденту Украины, расходы будут значительно выше. Ориентировочные суммы в 2026 году следующие:
- услуги нотариуса — от 3 500-4 000 грн;
- государственная пошлина — 1% от оценочной стоимости (для родственников);
- для посторонних лиц — дополнительно 5% налога на доходы + 5% военного сбора;
- для нерезидентов — дополнительно 18% налога + 5% военного сбора.
Отдельно оплачивается государственная регистрация права собственности. На сайте Староконстантиновского городского совета отмечается, что в стандартном режиме, который длится до пяти рабочих дней, ее стоимость составляет 330 гривен. Если документы нужно оформить быстрее, сумма возрастает:
- регистрация за два рабочих дня стоит 3 330 гривен;
- за один день — 6 660 гривен;
- срочное внесение данных в течение двух часов обойдется в 16 640 гривен.
Также дополнительно придется оплатить оценку имущества, стоимость которой колеблется от 1 000 до 2 500 гривен и более в зависимости от сложности и сроков выполнения.
