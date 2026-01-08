Дарственная на имущество — сколько стоит оформить документ в 2026 году

Женщина подписывает документ. Фото: Pexels

Граждане Украины имеют право свободно распоряжаться своим имуществом — продавать его, передавать по наследству или дарить. Это правило действует для всех видов недвижимости. При этом не стоит забывать, что оформление договора дарения предусматривает определенные расходы.

О том, сколько стоит оформить дарственную на имущество в 2026 году и как ее оформить, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что такое договор дарения

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения — это официальный документ, по которому собственник безвозмездно передает недвижимость другому лицу. Новый владелец может получить право на имущество сразу после подписания договора или позже — если это предусмотрено условиями.

Дарить можно только то имущество, которое принадлежит дарителю на законных основаниях и при условии, что он имеет все необходимые документы, которые это подтверждают.

Какие документы нужны для оформления дарственной

Для нотариального оформления договора обычно необходимы:

паспорт и идентификационный код;

отчет об оценочной стоимости имущества;

справка о зарегистрированных в жилье лицах;

документы на право собственности на недвижимость;

согласие второго супруга, если имущество приобретено в браке;

разрешение органов опеки — если получатель несовершеннолетний или в жилье зарегистрированы дети.

Сколько стоит оформление дарственной в 2026 году

Стоимость оформления договора дарения для близких родственников стартует примерно от 8,5 тыс. гривен. Если имущество передается постороннему лицу или нерезиденту Украины, расходы будут значительно выше. Ориентировочные суммы в 2026 году следующие:

услуги нотариуса — от 3 500-4 000 грн;

государственная пошлина — 1% от оценочной стоимости (для родственников);

для посторонних лиц — дополнительно 5% налога на доходы + 5% военного сбора;

для нерезидентов — дополнительно 18% налога + 5% военного сбора.

Отдельно оплачивается государственная регистрация права собственности. На сайте Староконстантиновского городского совета отмечается, что в стандартном режиме, который длится до пяти рабочих дней, ее стоимость составляет 330 гривен. Если документы нужно оформить быстрее, сумма возрастает:

регистрация за два рабочих дня стоит 3 330 гривен;

за один день — 6 660 гривен;

срочное внесение данных в течение двух часов обойдется в 16 640 гривен.

Размер административного сбора при дарении. Фото: Скриншот

Также дополнительно придется оплатить оценку имущества, стоимость которой колеблется от 1 000 до 2 500 гривен и более в зависимости от сложности и сроков выполнения.

Ранее мы писали, что люди, которые хотят передать свое имущество другим, обычно выбирают между дарением и завещанием. Каждый вариант имеет свои особенности, которые важно знать перед оформлением.

Также мы рассказывали, что в Украине имущество, купленное супругами во время брака, обычно принадлежит обоим. Это касается даже случаев, когда один из супругов временно не работал. Но не все имущество делится поровну при разводе.