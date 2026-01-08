Дарча на майно — скільки коштує оформити документ у 2026 році

Жінка підписує документ. Фото: Pexels

Громадяни України мають право вільно розпоряджатися своїм майном — продавати його, передавати у спадок або дарувати. Це правило діє для всіх видів нерухомості. При цьому не варто забувати, що оформлення договору дарування передбачає певні витрати.

Про те, скільки коштує оформити дарчу на майно у 2026 році та як її оформити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке договір дарування

Згідно зі статтею 717 Цивільного кодексу України, договір дарування — це офіційний документ, за яким власник безплатно передає нерухомість іншій особі. Новий власник може отримати право на майно одразу після підписання договору або пізніше — якщо це передбачено умовами.

Дарувати можна лише те майно, яке належить дарувальнику на законних підставах і за умови, ща він має всі потрібні документи, які це підтверджують.

Які документи потрібні для оформлення дарчої

Для нотаріального оформлення договору зазвичай необхідні:

паспорт та ідентифікаційний код;

звіт про оціночну вартість майна;

довідка про зареєстрованих у житлі осіб;

документи на право власності на нерухомість;

згода другого з подружжя, якщо майно придбане у шлюбі;

дозвіл органів опіки — якщо одержувач неповнолітній або в житлі зареєстровані діти.

Скільки коштує оформлення дарчої у 2026 році

Вартість оформлення договору дарування для близьких родичів стартує приблизно від 8,5 тисяч гривень. Якщо майно передається сторонній особі або нерезиденту України, витрати будуть значно вищими. Орієнтовні суми у 2026 році такі:

послуги нотаріуса — від 3 500-4 000 грн;

державне мито — 1% від оціночної вартості (для родичів);

для сторонніх осіб — додатково 5% податку на доходи + 5% військового збору;

для нерезидентів — додатково 18% податку + 5% військового збору.

Окремо оплачується державна реєстрація права власності. На сайті Старокостянтинівської міської ради зазначається, що у стандартному режимі, який триває до п’яти робочих днів, її вартість становить 330 гривень. Якщо документи потрібно оформити швидше, сума зростає:

реєстрація за два робочі дні коштує 3 330 гривень;

за один день — 6 660 гривень;

термінове внесення даних протягом двох годин обійдеться у 16 640 гривень.

Розмір адміністративного збору при даруванні. Фото: Скриншот

Також додатково доведеться оплатити оцінку майна, вартість якої коливається від 1 000 до 2 500 гривень і більше залежно від складності та термінів виконання.

Раніше ми писали, що люди, які хочуть передати своє майно іншим, зазвичай обирають між даруванням і заповітом. Кожен варіант має свої особливості, які важливо знати перед оформленням.

Також ми розповідали, що в Україні майно, куплене подружжям під час шлюбу, зазвичай належить обом. Це стосується навіть випадків, коли один із подружжя тимчасово не працював. Але не все майно ділиться порівну при розлученні.