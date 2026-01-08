Дарча на майно — скільки коштує оформити документ у 2026 році

Договір дарування у 2026 році — як оформити та скільки це коштує
Громадяни України мають право вільно розпоряджатися своїм майном — продавати його, передавати у спадок або дарувати. Це правило діє для всіх видів нерухомості. При цьому не варто забувати, що оформлення договору дарування передбачає певні витрати.
Про те, скільки коштує оформити дарчу на майно у 2026 році та як її оформити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Що таке договір дарування
Згідно зі статтею 717 Цивільного кодексу України, договір дарування — це офіційний документ, за яким власник безплатно передає нерухомість іншій особі. Новий власник може отримати право на майно одразу після підписання договору або пізніше — якщо це передбачено умовами.
Дарувати можна лише те майно, яке належить дарувальнику на законних підставах і за умови, ща він має всі потрібні документи, які це підтверджують.
Які документи потрібні для оформлення дарчої
Для нотаріального оформлення договору зазвичай необхідні:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- звіт про оціночну вартість майна;
- довідка про зареєстрованих у житлі осіб;
- документи на право власності на нерухомість;
- згода другого з подружжя, якщо майно придбане у шлюбі;
- дозвіл органів опіки — якщо одержувач неповнолітній або в житлі зареєстровані діти.
Скільки коштує оформлення дарчої у 2026 році
Вартість оформлення договору дарування для близьких родичів стартує приблизно від 8,5 тисяч гривень. Якщо майно передається сторонній особі або нерезиденту України, витрати будуть значно вищими. Орієнтовні суми у 2026 році такі:
- послуги нотаріуса — від 3 500-4 000 грн;
- державне мито — 1% від оціночної вартості (для родичів);
- для сторонніх осіб — додатково 5% податку на доходи + 5% військового збору;
- для нерезидентів — додатково 18% податку + 5% військового збору.
Окремо оплачується державна реєстрація права власності. На сайті Старокостянтинівської міської ради зазначається, що у стандартному режимі, який триває до п’яти робочих днів, її вартість становить 330 гривень. Якщо документи потрібно оформити швидше, сума зростає:
- реєстрація за два робочі дні коштує 3 330 гривень;
- за один день — 6 660 гривень;
- термінове внесення даних протягом двох годин обійдеться у 16 640 гривень.
Також додатково доведеться оплатити оцінку майна, вартість якої коливається від 1 000 до 2 500 гривень і більше залежно від складності та термінів виконання.
Раніше ми писали, що люди, які хочуть передати своє майно іншим, зазвичай обирають між даруванням і заповітом. Кожен варіант має свої особливості, які важливо знати перед оформленням.
Також ми розповідали, що в Україні майно, куплене подружжям під час шлюбу, зазвичай належить обом. Це стосується навіть випадків, коли один із подружжя тимчасово не працював. Але не все майно ділиться порівну при розлученні.
Читайте Новини.LIVE!