Дарственная, завещание или договор пожизненного содержания — что выбрать в 2026

В 2026 году многие украинцы задумываются, как безопасно передать свое имущество другому лицу. Самые распространенные способы — дарение, завещание или договор пожизненного содержания. Каждый из них имеет свои преимущества и риски, поэтому перед принятием решения нужно все тщательно взвесить.

О том, чем отличаются дарение, завещание и договор пожизненного содержания и что лучше выбрать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как передать свое имущество другому человеку в 2026 году

Если человек планирует передать свое имущество родственникам или другим лицам, ему нужно определиться с тем, как лучше это сделать. В 2026 году украинцы могут выбрать один из таких способов:

Дарение

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения не требует дополнительных расходов. Но есть риск: если отношения с одариваемым ухудшатся, бывший владелец может остаться без жилья или другого имущества.

Завещание

В главе 85 Гражданского кодекса Украины отмечается, что завещание можно изменять или отменить в любое время. Это удобно, но иногда провоцирует споры между наследниками. Также предусматривает расходы на нотариальные услуги и оформление права собственности для наследников.

Договор пожизненного содержания

Положения о договоре пожизненного содержания содержатся в статьях 744-758 Гражданского кодекса Украины. Этот документ предусматривает, что имущество переходит к другому лицу только после смерти владельца. При этом существует риск, что договор может быть расторгнут, и смотритель не сможет вернуть вложенные средства, даже через суд.

Почему наследственные дела часто попадают в суд

Наследственные споры занимают значительную часть работы украинских судов. Причины — сложные процедуры оформления и низкий уровень правовой грамотности граждан, которые часто не знают, как правильно подготовить документы.

Какой способ передачи имущества выбрать в 2026 году

Относительно выбора способа передачи имущества, Станислав Борис, управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR, объясняет: если между родственниками есть доверие, особенно в условиях войны и риска потери имущества, удобнее всего оформить дарственную.

"Если же между родственниками нет доверительных отношений, то лучше оформить договор пожизненного содержания. Но с юридически зафиксированными требованиями с обеих сторон", — отмечает юрист.

Завещание подходит тем, кто хочет сохранить имущество в собственности до своей смерти и детально определить порядок распределения имущества, чтобы минимизировать риск споров среди наследников.

