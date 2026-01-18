Дарча, заповіт чи договір довічного утримання — що обрати у 2026 році

Дівчина підписує документ. Фото: Pexels

У 2026 році багато українців замислюються, як безпечно передати своє майно іншій особі. Найпоширеніші способи — дарування, заповіт або договір довічного утримання. Кожен із них має свої переваги та ризики, тож перед ухваленням рішення варто все уважно зважити.

Про те, чим відрізняються дарування, заповіт та договір довічного утримання та що краще обрати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як передати своє майно іншій людині у 2026 році

Якщо людина планує передати своє майно родичам або іншим особам, їй потрібно визначитись з тим, як краще це зробити. У 2026 році українці можуть обрати один з таких способів:

Дарування

Згідно зі статтею 717 Цивільного кодексу України, договір дарування не потребує додаткових витрат. Але є ризик: якщо стосунки з обдарованим погіршаться, колишній власник може залишитися без житла чи іншого майна.

Заповіт

У главі 85 Цивільного кодексу України зазначається, що заповіт можна змінювати або скасувати у будь-який час. Це зручно, але іноді провокує суперечки між спадкоємцями. Також передбачає витрати на нотаріальні послуги та оформлення права власності для спадкоємців.

Договір довічного утримання

Положення про договір довічного утримання містяться у статтях 744‑758 Цивільного кодексу України. Цей документ передбачає, що майно переходить до іншої особи тільки після смерті власника. Водночас існує ризик, що договір може бути розірваний, і доглядач не зможе повернути вкладені кошти, навіть через суд.

Чому спадкові справи часто потрапляють до суду

Спадкові спори займають значну частину роботи українських судів. Причини — складні процедури оформлення та низький рівень правової грамотності громадян, які часто не знають, як правильно підготувати документи.

Який спосіб передачі майна обрати у 2026 році

Щодо вибору способу передачі майна, Станіслав Борис, керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR, пояснює: якщо між родичами є довіра, особливо в умовах війни та ризику втрати майна, найзручніше оформити дарчу.

"Якщо ж між родичами немає довірливих стосунків, то краще оформити договір довічного утримання. Але з юридично зафіксованими вимогами з обох сторін", — зазначає юрист.

Заповіт підходить тим, хто хоче зберегти майно у власності до своєї смерті та детально визначити порядок розподілу майна, щоб мінімізувати ризик суперечок серед спадкоємців.

