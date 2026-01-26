Наследство за границей — как получить имущество мужчине, который не может выехать из Украины

Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

Вопрос наследования для многих украинцев остается сложным, особенно в условиях военного положения, массовой миграции людей и непростых семейных обстоятельств. Украинское законодательство четко определяет, кто имеет право на наследство, как его принять или отказаться от имущества. Однако, если наследство находится за рубежом, у людей возникает еще больше вопросов.

О том, как мужчине, которому из-за военного положения запрещено покидать пределы страны, получить наследство за границей в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Как получить наследство за границей, если нельзя выезжать из Украины

По словам эксперта, в большинстве случаев оформить наследство за пределами Украины можно без личного присутствия наследника.

"Самый распространенный механизм — оформление доверенности на адвоката, нотариуса или другое доверенное лицо в стране, где открыто наследственное дело. Такая доверенность удостоверяется украинским нотариусом и, при необходимости, легализуется или апостилируется в соответствии с требованиями иностранного государства", — отмечает юрист.

Еще один вариант — обратиться в консульские учреждения Украины за рубежом. В некоторых странах консульства могут:

принимать заявления;

удостоверять подписи;

помогать с передачей документов в местные нотариальные органы.

Какие именно действия возможны, зависит от законодательства того государства, где находится наследственное имущество.

Что еще стоит учитывать наследникам из Украины

Олег Козляк отмечает, что особое внимание нужно обращать на сроки принятия наследства. В разных странах они могут существенно отличаться от сроков, установленных в Украине. Их пропуск может усложнить или даже сделать невозможным оформление наследственных прав.

