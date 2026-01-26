Спадщина за кодоном — як отримати майно чоловіку, який не може виїхати з України

Люди спілкуються з юристом. Фото: Pexels

Питання спадкування для багатьох українців залишається складним, особливо в умовах воєнного стану, масової міграції людей та непростих родинних обставин. Українське законодавство чітко визначає, хто має право на спадщину, як її прийняти або відмовитися від майна. Однак, якщо спадщина знаходиться за кордоном, у людей виникає ще більше запитань.

Про те, як чоловіку, якому через воєнний стан заборонено покидати межі країни, отримати спадщину за кордоном у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте також:

Як отримати спадщину за кордоном, якщо не можна виїжджати з України

За словами експерта, у більшості випадків оформити спадщину за межами України можна без особистої присутності спадкоємця.

"Найпоширеніший механізм — оформлення довіреності на адвоката, нотаріуса або іншу довірену особу в країні, де відкрито спадкову справу. Така довіреність посвідчується українським нотаріусом і, за потреби, легалізується або апостилюється відповідно до вимог іноземної держави", — зазначає юрист.

Ще один варіант — звернутися до консульських установ України за кордоном. У деяких країнах консульства можуть:

приймати заяви;

засвідчувати підписи;

допомагати з передачею документів до місцевих нотаріальних органів.

Які саме дії можливі, залежить від законодавства тієї держави, де знаходиться спадкове майно.

Що ще варто враховувати спадкоємцям з України

Олег Козляк наголошує, що особливу увагу потрібно звертати на строки прийняття спадщини. У різних країнах вони можуть суттєво відрізнятися від термінів, встановлених в Україні. Їх пропуск може ускладнити або навіть унеможливити оформлення спадкових прав.

Раніше ми писали, що оформлення спадщини в Україні не завжди відбувається просто, адже у процесі є багато юридичних деталей. Щоб без проблем отримати майно, потрібно заздалегідь підготувати необхідні документи.

Також ми розповідали, що дарування часто сприймають як жест турботи, але з юридичного боку це серйозний договір. Тому навіть між близькими важливо дотримуватися вимог закону та враховувати можливі наслідки підписання документа.