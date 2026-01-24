Оформлення спадщини у 2026 — без яких документів неможливо отримати майно

Чоловік підписує документи. Фото: Pexels

Отримання спадщини в Україні може здатися формальністю, однак на практиці цей процес приховує чимало юридичних нюансів. Тож, щоб не мати проблем з оформленням майна, українцям варто знати, які документи слід підготувати.

Про те, без яких документів не можливо отримати майно у спадок у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Хто може претендувати на спадщину в Україні у 2026 році

Питання спадкування в Україні регулює главами 85-88 Цивільного кодексу України. Закон передбачає два способи отримання спадщини:

за заповітом — якщо померла особа за життя оформила нотаріально посвідчений документ;

— якщо померла особа за життя оформила нотаріально посвідчений документ; за законом — якщо заповіту немає, спадщина розподіляється між родичами у визначеній законом черговості.

Якщо заповіт не складено, право на спадщину мають:

Діти, батьки, чоловік або дружина померлого. Родичі наступних черг — брати, сестри, племінники та інші. Особи, які перебували на утриманні спадкодавця.

Спадщина включає не лише майно, а й майнові права та обов’язки померлого.

Без яких документів неможливо отримати спадщину у 2026 році

Для оформлення спадщини, зазначив Козляк, нотаріусу необхідно подати базовий пакет документів. Без них спадкова справа не відкривається. До обов’язкових документів належать:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

довідка про останнє місце проживання померлого;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо);

правовстановлюючі документи на майно (договір купівлі, свідоцтво про право власності, витяг з реєстру).

За відсутності частини документів спадкоємцям часто доводиться звертатися до суду, наголосив експерт.

Які проблеми можуть виникнути під час оформлення спадщини у 2026 році

Найбільше проблем виникає через пропуск строків. Закон встановлює чіткий термін для подання заяви нотаріусу, і його порушення ускладнює процедуру — тоді без суду не обійтися.

Ще одна поширена причина затримок — неточності в документах: різне написання прізвищ, імен або адрес. Такі помилки можуть зупинити оформлення спадщини до моменту їх виправлення.

Українців також застерігають не покладатися на усні домовленості між спадкоємцями. Вони не мають юридичної сили — усі рішення щодо спадкового майна мають бути оформлені письмово та посвідчені нотаріально.

