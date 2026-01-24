Оформление наследства в 2026 — без каких документов невозможно получить имущество

Мужчина подписывает документы. Фото: Pexels

Получение наследства в Украине может показаться формальностью, однако на практике этот процесс скрывает немало юридических нюансов. Поэтому, чтобы не иметь проблем с оформлением имущества, украинцам следует знать, какие документы следует подготовить.

О том, без каких документов невозможно получить имущество в наследство в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал юрист Олег Козляк.

Реклама

Читайте также:

Кто может претендовать на наследство в Украине в 2026 году

Вопрос наследования в Украине регулирует главами 85-88 Гражданского кодекса Украины. Закон предусматривает два способа получения наследства:

по завещанию — если умерший при жизни оформил нотариально удостоверенный документ;

— если умерший при жизни оформил нотариально удостоверенный документ; по закону — если завещания нет, наследство распределяется между родственниками в определенной законом очередности.

Если завещание не составлено, право на наследство имеют:

Дети, родители, муж или жена умершего. Родственники следующих очередей — братья, сестры, племянники и другие. Лица, которые находились на иждивении наследодателя.

Наследство включает не только имущество, но и имущественные права и обязанности умершего.

Без каких документов невозможно получить наследство в 2026 году

Для оформления наследства, отметил Козляк, нотариусу необходимо подать базовый пакет документов. Без них наследственное дело не открывается. К обязательным документам относятся:

свидетельство о смерти наследодателя;

паспорт и идентификационный код наследника;

справка о последнем месте жительства умершего;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.д.);

правоустанавливающие документы на имущество (договор купли, свидетельство о праве собственности, выписка из реестра).

При отсутствии части документов наследникам часто приходится обращаться в суд, подчеркнул эксперт.

Какие проблемы могут возникнуть при оформлении наследства в 2026 году

Больше всего проблем возникает из-за пропуска сроков. Закон устанавливает четкий срок для подачи заявления нотариусу, и его нарушение усложняет процедуру — тогда без суда не обойтись.

Еще одна распространенная причина задержек — неточности в документах: разное написание фамилий, имен или адресов. Такие ошибки могут остановить оформление наследства до момента их исправления.

Украинцев также предостерегают не полагаться на устные договоренности между наследниками. Они не имеют юридической силы — все решения относительно наследственного имущества должны быть оформлены письменно и заверены нотариально.

Ранее мы писали, что оформление наследства часто может превратиться в сложный юридический процесс. Иногда украинцы могут даже потерять право на имущество.

Также мы рассказывали, что договор дарения, хоть и ассоциируется с заботой и доверием, требует взвешенного подхода, ведь этот документ имеет полную юридическую силу. После подписания, отменить его очень трудно.