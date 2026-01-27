Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026

Як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 11:25
Спадщина в Україні у 2026 році — що робити тим, хто не може приїхати з-за кордону
Дівчина підписує документи у юриста. Фото: Pexels

Багато українців і досі перебувають за межами країни. У деяких з них може виникнути потреба оформити спадщину в Україні. Тож виникає питання, як це зробити, якщо приїхати особисто немає можливості.

Про те, як отримати спадщину в Україні не повертаючись з-за кордону у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE розповів юрист Олег Козляк.

Реклама
Читайте також:

Як отримати спадщину в Україні перебуваючи за кордоном у 2026 році

За його словами, навіть перебуваючи за кордоном, українець може прийняти спадщину без особистої присутності в Україні. Закон дозволяє зробити це дистанційно, але лише з дотриманням установлених правил. Для цього потрібно:

  • подати заяву через посольство або консульство України;
  • надіслати заяву поштою, попередньо засвідчивши підпис у нотаріуса;
  • оформити нотаріальну довіреність на людину, яка діятиме від імені спадкоємця в Україні.

"Важливо пам’ятати: заява про прийняття спадщини подається протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця. Пропуск строку можливий лише з поважних причин і, як правило, через суд. У будь-якому випадку, краще цей процес не намагатися врегулювати самостійно, а звернутися до фахівців", — наголошує юрист.

Кому не потрібно подавати заяву про прийняття спадщини

В Міністерстві юстиції України зазначають, що є категорії спадкоємців, які можуть не подавати заяву у встановлений строк. Це:

  • малолітні та неповнолітні діти;
  • недієздатні або особи з обмеженою цивільною дієздатністю;
  • спадкоємці, які постійно проживали зі спадкодавцем на момент його смерті, навіть якщо вони перебувають за кордоном.

Такі особи вважаються тими, що прийняли спадщину автоматично, якщо протягом шести місяців не подали заяву про відмову від неї.

Після завершення шестимісячного строку спадкоємець має право отримати свідоцтво про право на спадщину — незалежно від того, оформлюється спадщина за законом чи за заповітом. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса з відповідною заявою.

Під час оформлення свідоцтва нотаріус перевіряє факт смерті спадкодавця, дату і місце відкриття спадщини, підстави для спадкування, дотримання строків та склад спадкового майна. Для цього спадкоємець має надати необхідні документи.

Варто знати, що строків для отримання свідоцтва про право на спадщину немає. Також закон дозволяє, щоб на етапі оформлення спадкових прав інтереси спадкоємця представляла інша особа за довіреністю. Це значно спрощує процедуру для тих, хто не може приїхати в Україну особисто.

Раніше ми писали, що отримання спадщини в Україні здається простим завданням, але насправді воно має багато юридичних деталей. Щоб уникнути труднощів, важливо заздалегідь знати, які документи потрібні.

Також ми розповідали, що закон визначає, хто може отримати спадщину і як правильно її прийняти або відмовитися. Однак, якщо майно знаходиться за кордоном, виникають додаткові труднощі, особливо у чоловіків, які не можуть виїхати з України через воєнний стан.

закордон спадок майно заповіт виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації