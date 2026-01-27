Спадщина в Україні у 2026 році — що робити тим, хто не може приїхати з-за кордону

Дівчина підписує документи у юриста. Фото: Pexels

Багато українців і досі перебувають за межами країни. У деяких з них може виникнути потреба оформити спадщину в Україні. Тож виникає питання, як це зробити, якщо приїхати особисто немає можливості.

Про те, як отримати спадщину в Україні не повертаючись з-за кордону у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE розповів юрист Олег Козляк.

Як отримати спадщину в Україні перебуваючи за кордоном у 2026 році

За його словами, навіть перебуваючи за кордоном, українець може прийняти спадщину без особистої присутності в Україні. Закон дозволяє зробити це дистанційно, але лише з дотриманням установлених правил. Для цього потрібно:

подати заяву через посольство або консульство України;

надіслати заяву поштою, попередньо засвідчивши підпис у нотаріуса;

оформити нотаріальну довіреність на людину, яка діятиме від імені спадкоємця в Україні.

"Важливо пам’ятати: заява про прийняття спадщини подається протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця. Пропуск строку можливий лише з поважних причин і, як правило, через суд. У будь-якому випадку, краще цей процес не намагатися врегулювати самостійно, а звернутися до фахівців", — наголошує юрист.

Кому не потрібно подавати заяву про прийняття спадщини

В Міністерстві юстиції України зазначають, що є категорії спадкоємців, які можуть не подавати заяву у встановлений строк. Це:

малолітні та неповнолітні діти;

недієздатні або особи з обмеженою цивільною дієздатністю;

спадкоємці, які постійно проживали зі спадкодавцем на момент його смерті, навіть якщо вони перебувають за кордоном.

Такі особи вважаються тими, що прийняли спадщину автоматично, якщо протягом шести місяців не подали заяву про відмову від неї.

Після завершення шестимісячного строку спадкоємець має право отримати свідоцтво про право на спадщину — незалежно від того, оформлюється спадщина за законом чи за заповітом. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса з відповідною заявою.

Під час оформлення свідоцтва нотаріус перевіряє факт смерті спадкодавця, дату і місце відкриття спадщини, підстави для спадкування, дотримання строків та склад спадкового майна. Для цього спадкоємець має надати необхідні документи.

Варто знати, що строків для отримання свідоцтва про право на спадщину немає. Також закон дозволяє, щоб на етапі оформлення спадкових прав інтереси спадкоємця представляла інша особа за довіреністю. Це значно спрощує процедуру для тих, хто не може приїхати в Україну особисто.

