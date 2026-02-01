Видео
Главная Экономика Пересечение границы — с каким паспортом не выпускают в 2026 году

Пересечение границы — с каким паспортом не выпускают в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:40
Выезд из Украины — из-за каких проблем с паспортом могут развернуть на границе в 2026 году
Пограничник проверяет паспорт человека. Фото: УНИАН

Перед поездками за границу важно проверить состояние и срок действия вашего загранпаспорта. Даже небольшие дефекты могут привести к проблемам на границе.

О том, когда украинцам обязательно нужно обновить паспорт для выезда за границу и какие документы для этого понадобятся в 2026 году, объяснили в Паспортном сервисе.

Читайте также:

С каким загранпаспортом могут запретить выезд за границу в 2026 году

Прежде всего паспорт нужно менять, если срок его действия закончился или близится к завершению. Многие страны требуют, чтобы документ оставался действительным еще минимум 3-6 месяцев после въезда.

Также надо обновить паспорт в случае, если изменились ваши личные данные — имя, фамилия или отчество. Если в паспорте обнаружены ошибки или не осталось свободных страниц для новых штампов — это тоже является основанием для замены документа.

Что нужно для оформления нового паспорта

Если паспорт поврежден, потерян или похищен, нужно оформить новый. Для этого нужно подать следующие документы:

  1. Идентификационный код.
  2. Внутренний паспорт гражданина Украины.
  3. Предыдущий загранпаспорт (если он есть).

Если изменились личные данные, необходимо подать документы, подтверждающие это (свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака, новое свидетельство о рождении и т.д.).

Эксперты рекомендуют не откладывать замену паспорта, поскольку оформление может занять несколько недель и повлиять на ваши будущие поездки.

Ранее мы писали, что перед выездом из Украины важно подготовить достаточно денег. Для въезда в ЕС иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность. Также полезно знать, сколько денег следует взять с собой.

Также мы рассказывали, что многие украинцы живут за границей и имеют шанс получить гражданство. Если нет времени на натурализацию, можно приобрести паспорт через инвестиции в страну.

граница документы загранпаспорт Украины паспорт выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
