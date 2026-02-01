Быстрое гражданство — где украинцам дешевле всего оформить паспорт в феврале 2026

Люди на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы давно живут за границей, поэтому могут претендовать на получение гражданства. Если нет времени на натурализацию, существует альтернатива — купить паспорт. Иными словами, воспользоваться правом на инвестирование в развитие государства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где гражданство стоит дешевле всего по состоянию на февраль 2026 года.

Паспорт за инвестиции

Это относительно быстрый, но недешевый путь для получения второго гражданства. Некоторые страны мира позволяют иностранцам делать благотворительные взносы в развитие образования, науки, предпринимательства, культуры и т.д., взамен упрощая процедуру оформления паспорта.

В Европе только Мальта официально утвердила процедуру инвестирования для получения гражданства. В других государствах ЕС за взносы предусмотрена выдача постоянного вида на жительство или похожие альтернативы. А Мальта предлагает иностранцам свой паспорт за "символическую" сумму — от 600 000-750 000 евро.

Самое дешевое гражданство за инвестиции (если так можно сказать о суммах в десятки и сотни тысяч долларов) предусмотрено в таких странах:

Доминика (остров в Карибском море) — от 100 000 долларов;

Антигуа и Барбуда (острова в восточной части Карибского моря) — от 100 000 долларов;

Вануату (островное тихоокеанское государство в Меланезии) — от 130 000 долларов;

Сент Китс и Невис (группа островов в Карибском море) — от 150 000 долларов;

Гренада (островное государство в Карибском море) — от 150 000 долларов.

Указанные размеры взносов варьируются в зависимости от количества родственников заявителя. Например, если в планах — оформить гражданство дополнительно жене/мужу, детям, братьям/сестрам и т.д., придется заплатить больше.

Где в ЕС самая быстрая натурализация

Ранее мы рассказывали, что большинство иностранцев пользуются натурализацией для получения права на гражданство. Обязательным условием является соблюдение минимального срока оседлости, то есть непрерывного проживания на территории государства.

Натурализация требует меньше всего времени в таких государствах Европейского Союза:

Польше — 3 года;

Германии — 5 лет;

Швеции — 5 лет.

Во многих других странах срок оседлости составляет 8-10 лет. Одновременно с этим необходимо выполнить требования по знанию языка, отсутствию судимостей, наличию стабильного источника дохода и собственного/арендованного жилья.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут претендовать на паспорт Польши, однако надо выполнить обязательные условия относительно минимального срока непрерывного проживания, знания языка и наличия стабильного финансового обеспечения.

Также мы писали, сколько лет надо прожить в Испании для получения гражданства. Иностранцы должны соблюсти минимальный срок оседлости, который составляет 1-10 лет в зависимости от обстоятельств.