Гражданство в ЕС — где наименьший срок оседлости для получения паспорта

Многие украинцы давно живут за границей, поэтому могут рассчитывать на получение гражданства. Самый распространенный способ — по натурализации, однако необходимо выполнить требование относительно минимального срока оседлости. В зависимости от страны ЕС речь идет о 3-10 годах непрерывного проживания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Европе наименьший срок оседлости для получения гражданства.

Чтобы иностранец получил право на оформление немецкого паспорта, он должен проживать на территории государства не менее пяти лет. Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение до трех лет. Речь идет о кандидатах, которые:

знают язык на уровне C1;

достигли значительных профессиональных/академических высот;

проявляют общественную активность.

Другие обязательные требования для натурализации включают наличие достаточного финансового обеспечения, отсутствие судимостей и сдачу теста на знание правового/общественного строя Германии.

Гражданство Польши в 2026 году

Среди стран Европейского Союза с коротким сроком оседлости — соседняя Польша. Традиционный минимальный период составляет три года на основании разрешения на постоянное проживание или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Существуют другие комбинации требований для иностранцев, например, не менее двух лет на основании разрешения на постоянное пребывание, полученного в связи с предоставлением статуса беженца. А если получить Карту поляка, срок сокращается до года.

Паспорт Швеции в 2026 году

Третье государство с коротким периодом оседлости — это Швеция. Иностранцам достаточно прожить на территории страны пять лет, чтобы приобрести право на гражданство. Однако существует много других строгих условий.

Среди них — чистая криминальная история, стабильный доход, отсутствие государственных социальных выплат, интеграция в шведское общество, знание языка, понимание культуры и тому подобное.

