Головна Економіка Де в ЄС треба жити найменше часу, щоб отримати громадянство

Де в ЄС треба жити найменше часу, щоб отримати громадянство

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 14:05
Громадянство в ЄС — де найменший термін осілості для отримання паспорта
Паспортний сервіс у Києві. Фото: Google Maps

Чимало українців давно живуть за кордоном, тому можуть розраховувати на отримання громадянства. Найпоширеніший спосіб — за натуралізацією, однак необхідно виконати вимогу щодо мінімального терміну осілості. Залежно від країни ЄС йдеться про 3-10 років безперервного проживання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Європі найменший термін осілості для отримання громадянства.

Читайте також:

Паспорт Німеччини у 2026 році

Щоб іноземець отримав право на оформлення німецького паспорта, він повинен проживати на території держави щонайменше п'ять років. Для окремих категорій осіб передбачено скорочення до трьох років. Йдеться про кандидатів, які:

  • знають мову на рівні C1;
  • досягли значних професійних/академічних висот;
  • виявляють громадську активність.

Інші обов'язкові вимоги для натуралізації включають наявність достатнього фінансового забезпечення, відсутність судимостей і здачу тесту на знання правового/суспільного ладу Німеччини.

Громадянство Польщі у 2026 році

Серед країн Європейського Союзу з коротким терміном осілості — сусідня Польща. Традиційний мінімальний період становить три роки на підставі дозволу на постійне проживання чи дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.

Існують інші комбінації вимог для іноземців, наприклад, щонайменше два роки на підставі дозволу на постійне перебування, отриманого у зв'язку з наданням статусу біженця. А якщо отримати Карту поляка, термін скорочується до року.

Паспорт Швеції у 2026 році

Третя держава з коротким періодом осілості — це Швеція. Іноземцям достатньо прожити на території країни п'ять років, аби набути права на громадянство. Проте існує багато інших суворих умов.

Серед них — чиста кримінальна історія, стабільний дохід, відсутність державних соціальних виплат, інтеграція у шведське суспільство, знання мови, розуміння культури тощо.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про множинне громадянство. З 16 січня 2026 року дозволили оформлювати другий паспорт без необхідності відмовлятися від українських документів.

Також ми писали, скільки років треба жити в Румунії, щоб отримати громадянство. Мінімальний термін осілості для більшості іноземців становить вісім років, однак його скорочують для деяких категорій осіб.

Польща Німеччина Швеція громадянство паспорт
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
