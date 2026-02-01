Відео
Головна Економіка Громадянство за інвестиції — де паспорт коштує найдешевше

Громадянство за інвестиції — де паспорт коштує найдешевше

Дата публікації: 1 лютого 2026 16:20
Швидке громадянство — де українцям найдешевше оформити паспорт у лютому 2026
Люди на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців давно мешкають за кордоном, тому можуть претендувати на отримання громадянства. Якщо немає часу на натуралізацію, існує альтернатива — купити паспорт. Іншими словами, скористатися правом на інвестування в розвиток держави.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де громадянство коштує найдешевше станом на лютий 2026 року.

Читайте також:

Паспорт за інвестиції

Це відносно швидкий, але недешевий шлях для набуття другого громадянства. Деякі країни світу дозволяють іноземцям робити благодійні внески в розвиток освіти, науки, підприємництва, культури тощо, натомість спрощуючи процедуру оформлення паспорта.

В Європі лише Мальта офіційно затвердила процедуру інвестування для набуття громадянства. В інших державах ЄС за внески передбачена видача посвідки на постійне проживання чи схожі альтернативи. А Мальта пропонує іноземцям свій паспорт за "символічну" суму — від 600 000-750 000 євро.

Найдешевше громадянство за інвестиції (якщо так можна сказати про суми в десятки і сотні тисяч доларів) передбачене в таких країнах:

  • Домініка (острів у Карибському морі) — від 100 000 доларів;
  • Антигуа і Барбуда (острови у східній частині Карибського моря) — від 100 000 доларів;
  • Вануату (острівна тихоокеанська держава в Меланезії) — від 130 000 доларів;
  • Сент Кітс і Невіс (група островів у Карибському морі) — від 150 000 доларів;
  • Гренада (острівна держава у Карибському морі) — від 150 000 доларів.

Вказані розміри внесків варіюються залежно від кількості родичів заявника. Наприклад, якщо у планах — оформити громадянство додатково дружині/чоловіку, дітям, братам/сестрам тощо, доведеться заплатити більше.

Де в ЄС найшвидша натуралізація

Раніше ми розповідали, що більшість іноземців користуються натуралізацією для набуття права на громадянство. Обов'язковою умовою є дотримання мінімального терміну осілості, тобто безперервного проживання на території держави.

Натуралізація вимагає найменше часу в таких державах Європейського Союзу:

  • Польщі — 3 роки;
  • Німеччині — 5 років;
  • Швеції — 5 років.

В багатьох інших країнах термін осілості становить 8-10 років. Одночасно з цим необхідно виконати вимоги щодо знання мови, відсутності судимостей, наявності стабільного джерела доходу та власного/орендованого житла тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть претендувати на паспорт Польщі, однак треба виконати обов’язкові умови щодо мінімального терміну безперервного проживання, знання мови і наявності стабільного фінансового забезпечення.

Також ми писали, скільки років треба прожити в Іспанії для отримання громадянства. Іноземці повинні дотриматися мінімального терміну осілості, який становить 1-10 років залежно від обставин.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
