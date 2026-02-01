Швидке громадянство — де українцям найдешевше оформити паспорт у лютому 2026

Громадянство за інвестиції — де паспорт коштує найдешевше
Чимало українців давно мешкають за кордоном, тому можуть претендувати на отримання громадянства. Якщо немає часу на натуралізацію, існує альтернатива — купити паспорт. Іншими словами, скористатися правом на інвестування в розвиток держави.
Сайт Новини.LIVE розповідає, де громадянство коштує найдешевше станом на лютий 2026 року.
Паспорт за інвестиції
Це відносно швидкий, але недешевий шлях для набуття другого громадянства. Деякі країни світу дозволяють іноземцям робити благодійні внески в розвиток освіти, науки, підприємництва, культури тощо, натомість спрощуючи процедуру оформлення паспорта.
В Європі лише Мальта офіційно затвердила процедуру інвестування для набуття громадянства. В інших державах ЄС за внески передбачена видача посвідки на постійне проживання чи схожі альтернативи. А Мальта пропонує іноземцям свій паспорт за "символічну" суму — від 600 000-750 000 євро.
Найдешевше громадянство за інвестиції (якщо так можна сказати про суми в десятки і сотні тисяч доларів) передбачене в таких країнах:
- Домініка (острів у Карибському морі) — від 100 000 доларів;
- Антигуа і Барбуда (острови у східній частині Карибського моря) — від 100 000 доларів;
- Вануату (острівна тихоокеанська держава в Меланезії) — від 130 000 доларів;
- Сент Кітс і Невіс (група островів у Карибському морі) — від 150 000 доларів;
- Гренада (острівна держава у Карибському морі) — від 150 000 доларів.
Вказані розміри внесків варіюються залежно від кількості родичів заявника. Наприклад, якщо у планах — оформити громадянство додатково дружині/чоловіку, дітям, братам/сестрам тощо, доведеться заплатити більше.
Де в ЄС найшвидша натуралізація
Раніше ми розповідали, що більшість іноземців користуються натуралізацією для набуття права на громадянство. Обов'язковою умовою є дотримання мінімального терміну осілості, тобто безперервного проживання на території держави.
Натуралізація вимагає найменше часу в таких державах Європейського Союзу:
- Польщі — 3 роки;
- Німеччині — 5 років;
- Швеції — 5 років.
В багатьох інших країнах термін осілості становить 8-10 років. Одночасно з цим необхідно виконати вимоги щодо знання мови, відсутності судимостей, наявності стабільного джерела доходу та власного/орендованого житла тощо.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть претендувати на паспорт Польщі, однак треба виконати обов’язкові умови щодо мінімального терміну безперервного проживання, знання мови і наявності стабільного фінансового забезпечення.
Також ми писали, скільки років треба прожити в Іспанії для отримання громадянства. Іноземці повинні дотриматися мінімального терміну осілості, який становить 1-10 років залежно від обставин.
Читайте Новини.LIVE!