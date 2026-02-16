Видео
Главная Экономика Минимальная зарплата в Германии — сколько будут платить в марте 2026 года

Минимальная зарплата в Германии — сколько будут платить в марте 2026 года

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:10
Минималка в Германии — на какую сумму можно рассчитывать в марте 2026 года
Человек держит евро. Фото: Pexels

Минимальная зарплата в Германии (нем. Mindestlohn) — это наименьшая сумма, которую работодатель должен платить за один час работы. Меньше этой ставки оплачивать труд запрещено законом. Она действует для всех официально оформленных работников — как граждан страны, так и иностранцев.

О том, какую сумму гарантированно получают работники в Германии в марте 2026 года, рассказывают Новини.LIVE с отсылкой на официальные данные на сайте Федерального правительства Германии.

Читайте также:

Какой будет минимальная зарплата в Германии в марте 2026 года

С 1 января 2026 года почасовая минимальная оплата составляет 13,90 евро брутто (чуть больше 700 грн). Вместе с этим государство повысило допустимые доходы для мини-работ, и в целом эти изменения повлияли более чем на шесть миллионов человек.

Уже утверждено следующее повышение: с 2027 года минимальная ставка вырастет до 14,60 евро в час, что почти на 14% больше, чем сейчас. Ожидается, что это:

  • положительно скажется на экономике;
  • увеличит покупательную способность населения;
  • поможет работникам оставить низкооплачиваемую занятость.

Повышение касается всех, кто ранее зарабатывал менее 13,90 евро в час. Поскольку женщины чаще имеют более низкую оплату, такие изменения также способствуют сокращению гендерной разницы в доходах.


Как менялась минималка в Германии. Фото: Скриншот

Общая минимальная зарплата действует в стране с 2015 года и охватывает большинство наемных работников. Однако она не распространяется на некоторые категории, например стажеров, самозанятых лиц и волонтеров.

Правила для мини-работ в марте 2026 года

С 2026 года максимальный доход для мини-работников составляет 603 евро в месяц, а с 2027 года — 633 евро. Для сравнения, еще в прошлом году этот лимит был лишь 556 евро.

Начиная с 2022 года, предел дохода для мини-работ автоматически меняется вместе с минимальной зарплатой. Это позволяет работать около 10 часов в неделю без потери заработка.

Также обновили правила для так называемой средней занятости. В 2026 году к ней будут относиться работники с месячным доходом от 603,01 до 2 000 евро. Для них предусмотрены сниженные социальные взносы.

Ранее мы писали, что Польша, как и многие другие страны Европы, имеет установленную минимальную зарплату. В 2026 году ее повысили, поэтому уже с февраля работники с минимальным доходом будут получать больше.

Также мы рассказывали, что в Украине минимальную зарплату и прожиточный минимум обычно меняют с начала года после принятия госбюджета. Их размер зависит от состояния экономики, инфляции и уровня ВВП.

Германия зарплаты деньги минимальная зарплата заработок
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
