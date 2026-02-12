Видео
Видео

Минималка и прожиточный минимум растут — что изменилось за последние 5 лет

Минималка и прожиточный минимум растут — что изменилось за последние 5 лет

Дата публикации 12 февраля 2026 07:15
Минималка и прожиточный минимум в Украине — как изменились суммы за последние 5 лет
Выдача зарплаты в кассе. Фото: УНИАН

В Украине минимальную заработную плату и прожиточный минимум обычно пересматривают с 1 января — вместе со вступлением в силу закона о Государственном бюджете. Их размер определяют с учетом прогнозов по экономике, инфляции и уровня ВВП.

О том, как изменились минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине за последние пять лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Как изменился размер минимальной зарплаты за последние 5 лет

Согласно Закону Украины "Об оплате труда", работник, который полностью выполнил месячную норму рабочего времени, не может получать заработную плату ниже установленного государством минимального уровня.

После введения гривны вместо купоно-карбованцев минимальная заработная плата составляла всего 15 гривен. Такой показатель сохранялся до 1997 года, после чего началось постепенное повышение.

В 2021 году минималка достигла 6 000 гривен, а с начала 2022 года ее увеличили до 6 500 гривен. Несмотря на полномасштабную войну, показатель продолжал расти:

  • осенью 2022 года его повысили до 6 700 гривен.
  • в течение 2023 года размер минимальной зарплаты оставался неизменным.
  • в начале 2024 года он вырос до 7 100 гривен, а затем — до 8 000 гривен.

Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен.

На сколько повысили уровень прожиточного минимума за последние пять лет

Прожиточный минимум — это денежное выражение стоимости базовой потребительской корзины. В нее входят минимально необходимые продукты питания, непродовольственные товары и услуги, необходимые для нормального функционирования организма человека и его жизнедеятельности.

В конце 2021 года общий показатель прожиточного минимума составлял 2 393 гривны, а за 5 лет он вырос почти на 1 000 грн — до 3 209 гривен.

null
Как изменился размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума за 5 лет. Графика: Новости.LIVE

Размер прожиточного минимума отличается в зависимости от социально-демографической группы населения. В 2026 году действуют следующие показатели:

  1. Средний размер на одного человека — 3 209 грн.
  2. Для детей до 6 лет — 2 817 грн.
  3. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн.
  4. Для трудоспособных лиц — 3 328 грн.
  5. Для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Прожиточный минимум применяется при расчете алиментов, больничных и страховых выплат, налоговых льгот, государственной помощи, а также штрафов, размер которых часто привязан к этому показателю.

Ранее мы писали, что в 2026 году разница между минимальными зарплатами стран ЕС остается очень большой — самая высокая минималка более чем в четыре раза превышает самую низкую.

Также мы рассказывали, что в Украине с 1 марта 2026 года повысят минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц. Это еще один шаг государства для поддержки тех, кто потерял близких в войне за независимость.

