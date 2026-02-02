Прожиточный минимум в Украине — какой будет сумма в феврале и что от него зависит

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года прожиточный минимум в Украине будет оставаться на уровне, установленном с 1 января 2026 года. Его размеры утверждены в бюджете и не будут меняться в течение всего года.

О том, каким будет прожиточный минимум в феврале и на что влияет его размер, отмечается в статье 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Размер прожиточного минимума в феврале 2026 года

Прожиточный минимум определяется отдельно для различных социально-демографических групп населения. По сравнению с 2025 годом, показатель вырос для всех категорий. В 2026 году суммы следующие:

Средний показатель на одного человека — 3 209 грн (в 2025 году — 2 920 грн). Дети до 6 лет — 2 817 грн (было 2 563 грн). Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн (было 3 196 грн). Трудоспособные лица — 3 328 грн (было 3 028 грн). Лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн (было 2 361 грн).

Таким образом, в феврале 2026 года актуальными будут именно эти суммы без какого-либо дополнительного пересмотра.

На что влияет размер прожиточного минимума в 2026 году

Прожиточный минимум и в дальнейшем используется как важный расчетный показатель во многих сферах:

Алименты

На его основе рассчитывают минимальный гарантированный и рекомендуемый размер алиментов — в зависимости от возраста ребенка.

Больничные и страховые выплаты

Показатель применяется для установления минимальных и максимальных пределов отдельных страховых выплат.

Налоговые льготы и социальные гарантии

Прожиточный минимум используется для определения права на отдельные налоговые льготы и социальные гарантии.

Социальные выплаты

Он учитывается при определении права на государственную помощь и ее размера, в частности для семей с детьми, малообеспеченных домохозяйств и людей, утративших трудоспособность.

Штрафы и финансовые санкции

Во многих законах размеры штрафов определяются в процентах или кратно прожиточному минимуму, поэтому его рост напрямую влияет на суммы ответственности.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года начал действовать госбюджет на 2026 год. Он предусматривает рост основных социальных показателей, из-за чего изменились минимальные и максимальные размеры пенсий.

Также мы рассказывали, что с начала 2026 года в Украине установили новую минимальную зарплату. Она влияет на оплату труда, налоги, ЕСВ, трудовые штрафы и допустимые доходы для предпринимателей.