Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Прожиточный минимум в феврале — что изменилось для украинцев в 2026 году

Прожиточный минимум в феврале — что изменилось для украинцев в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 07:15
Прожиточный минимум в Украине — какой будет сумма в феврале и что от него зависит
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года прожиточный минимум в Украине будет оставаться на уровне, установленном с 1 января 2026 года. Его размеры утверждены в бюджете и не будут меняться в течение всего года.

О том, каким будет прожиточный минимум в феврале и на что влияет его размер, отмечается в статье 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Реклама
Читайте также:

Размер прожиточного минимума в феврале 2026 года

Прожиточный минимум определяется отдельно для различных социально-демографических групп населения. По сравнению с 2025 годом, показатель вырос для всех категорий. В 2026 году суммы следующие:

  1. Средний показатель на одного человека — 3 209 грн (в 2025 году — 2 920 грн).
  2. Дети до 6 лет — 2 817 грн (было 2 563 грн).
  3. Дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн (было 3 196 грн).
  4. Трудоспособные лица — 3 328 грн (было 3 028 грн).
  5. Лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн (было 2 361 грн).

Таким образом, в феврале 2026 года актуальными будут именно эти суммы без какого-либо дополнительного пересмотра.

На что влияет размер прожиточного минимума в 2026 году

Прожиточный минимум и в дальнейшем используется как важный расчетный показатель во многих сферах:

  • Алименты

На его основе рассчитывают минимальный гарантированный и рекомендуемый размер алиментов — в зависимости от возраста ребенка.

  • Больничные и страховые выплаты

Показатель применяется для установления минимальных и максимальных пределов отдельных страховых выплат.

Налоговые льготы и социальные гарантии

Прожиточный минимум используется для определения права на отдельные налоговые льготы и социальные гарантии.

  • Социальные выплаты

Он учитывается при определении права на государственную помощь и ее размера, в частности для семей с детьми, малообеспеченных домохозяйств и людей, утративших трудоспособность.

  • Штрафы и финансовые санкции

Во многих законах размеры штрафов определяются в процентах или кратно прожиточному минимуму, поэтому его рост напрямую влияет на суммы ответственности.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года начал действовать госбюджет на 2026 год. Он предусматривает рост основных социальных показателей, из-за чего изменились минимальные и максимальные размеры пенсий.

Также мы рассказывали, что с начала 2026 года в Украине установили новую минимальную зарплату. Она влияет на оплату труда, налоги, ЕСВ, трудовые штрафы и допустимые доходы для предпринимателей.

прожиточный минимум деньги финансы соцвыплаты социалка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации