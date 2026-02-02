Прожитковий мінімум в Україні — якою буде сума у лютому та що від нього залежить

Прожитковий мінімум у лютому — що змінилось для українців у 2026 році
У лютому 2026 року прожитковий мінімум в Україні залишатиметься на рівні, встановленому з 1 січня 2026 року. Його розміри затверджені в бюджеті й не змінюватимуться протягом усього року.
Про те, яким буде прожитковий мінімум у лютому та на що впливає його розмір, зазначається в статті 7 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Розмір прожиткового мінімуму у лютому 2026 року
Прожитковий мінімум визначається окремо для різних соціально-демографічних груп населення. Порівняно з 2025 роком, показник зріс для всіх категорій. У 2026 році суми такі:
- Середній показник на одну особу — 3 209 грн (у 2025 році — 2 920 грн).
- Діти до 6 років — 2 817 грн (було 2 563 грн).
- Діти від 6 до 18 років — 3 512 грн (було 3 196 грн).
- Працездатні особи — 3 328 грн (було 3 028 грн).
- Особи, які втратили працездатність — 2 595 грн (було 2 361 грн).
Таким чином, у лютому 2026 року актуальними будуть саме ці суми без будь-якого додаткового перегляду.
На що впливає розмір прожиткового мінімуму у 2026 році
Прожитковий мінімум і надалі використовується як важливий розрахунковий показник у багатьох сферах:
- Аліменти
На його основі розраховують мінімальний гарантований та рекомендований розмір аліментів — залежно від віку дитини.
- Лікарняні та страхові виплати
Показник застосовується для встановлення мінімальних і максимальних меж окремих страхових виплат.
Податкові пільги та соціальні гарантії
Прожитковий мінімум використовується для визначення права на окремі податкові пільги та соціальні гарантії.
- Соціальні виплати
Він враховується під час визначення права на державну допомогу та її розміру, зокрема для сімей з дітьми, малозабезпечених домогосподарств і людей, які втратили працездатність.
- Штрафи та фінансові санкції
У багатьох законах розміри штрафів визначаються у відсотках або кратно до прожиткового мінімуму, тому його зростання напряму впливає на суми відповідальності.
Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року почав діяти держбюджет на 2026 рік. Він передбачає зростання основних соціальних показників, через що змінилися мінімальні та максимальні розміри пенсій.
Також ми розповідали, що з початку 2026 року в Україні встановили нову мінімальну зарплату. Вона впливає на оплату праці, податки, ЄСВ, трудові штрафи та допустимі доходи для підприємців.
