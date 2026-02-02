Прожитковий мінімум в Україні — якою буде сума у лютому та що від нього залежить

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року прожитковий мінімум в Україні залишатиметься на рівні, встановленому з 1 січня 2026 року. Його розміри затверджені в бюджеті й не змінюватимуться протягом усього року.

Про те, яким буде прожитковий мінімум у лютому та на що впливає його розмір, зазначається в статті 7 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розмір прожиткового мінімуму у лютому 2026 року

Прожитковий мінімум визначається окремо для різних соціально-демографічних груп населення. Порівняно з 2025 роком, показник зріс для всіх категорій. У 2026 році суми такі:

Середній показник на одну особу — 3 209 грн (у 2025 році — 2 920 грн). Діти до 6 років — 2 817 грн (було 2 563 грн). Діти від 6 до 18 років — 3 512 грн (було 3 196 грн). Працездатні особи — 3 328 грн (було 3 028 грн). Особи, які втратили працездатність — 2 595 грн (було 2 361 грн).

Таким чином, у лютому 2026 року актуальними будуть саме ці суми без будь-якого додаткового перегляду.

На що впливає розмір прожиткового мінімуму у 2026 році

Прожитковий мінімум і надалі використовується як важливий розрахунковий показник у багатьох сферах:

Аліменти

На його основі розраховують мінімальний гарантований та рекомендований розмір аліментів — залежно від віку дитини.

Лікарняні та страхові виплати

Показник застосовується для встановлення мінімальних і максимальних меж окремих страхових виплат.

Податкові пільги та соціальні гарантії

Прожитковий мінімум використовується для визначення права на окремі податкові пільги та соціальні гарантії.

Соціальні виплати

Він враховується під час визначення права на державну допомогу та її розміру, зокрема для сімей з дітьми, малозабезпечених домогосподарств і людей, які втратили працездатність.

Штрафи та фінансові санкції

У багатьох законах розміри штрафів визначаються у відсотках або кратно до прожиткового мінімуму, тому його зростання напряму впливає на суми відповідальності.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року почав діяти держбюджет на 2026 рік. Він передбачає зростання основних соціальних показників, через що змінилися мінімальні та максимальні розміри пенсій.

Також ми розповідали, що з початку 2026 року в Україні встановили нову мінімальну зарплату. Вона впливає на оплату праці, податки, ЄСВ, трудові штрафи та допустимі доходи для підприємців.