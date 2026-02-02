Мінімальна та максимальна пенсія — на які суми розраховувати у лютому 2026 року

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року вступили в дію положення закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", які передбачають підвищення ключових соціальних показників. Ці зміни вплинули на розміри мінімальних і максимальних пенсій.

Про те, яким буде мінімальний та максимальний розмір пенсійних виплат в Україні у лютому, відповіли в Пенсійному фонді на запит сайту Новини.LIVE.

Якими будуть мінімальні та максимальні пенсії в Україні у лютому

Згідно зі статтею 7 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", з початку січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс на 234 гривні та складає 2 595 грн (раніше він був 2 361 грн).

Це стало підставою для автоматичного перерахунку мінімальних і максимальних пенсій, а також надбавок, підвищень і доплат, розмір яких прив’язаний до прожиткового мінімуму. В результаті:

Мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем підвищилась до 2 595 грн. Максимальна пенсія тепер становить 25 950 грн, що відповідає 10 прожитковим мінімумам.

Також пенсіонерам, які мають понаднормовий страховий стаж, проведено перерахунок доплати за додаткові роки роботи. За кожен повний рік такого стажу пенсія зростає на 1% від 2 595 грн. Працюючі пенсіонери отримають ці підвищення і доплати лише після звільнення з роботи.

Хто може розраховувати на підвищену мінімальну пенсію

Стаття 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що мінімальна пенсія за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, якщо чоловіки мають щонайменше 35 років страхового стажу, а жінки — 30 років.

Якщо стаж менший, пенсія нараховується пропорційно наявному стажу. Попри це, згідно з постановою Кабміну № 265 від 26.03.2008, якщо пенсія людини менша за прожитковий мінімум для непрацездатних, їй доплачують державну допомогу до цього мінімуму.

"Для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік", — зазначають в Пенсійному фонді України.

З 1 січня 2026 року ця сума не може бути меншою за 3 458,80 грн, що відповідає 40% мінімальної заробітної плати.

