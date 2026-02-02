Минимальная и максимальная пенсия — на какие суммы рассчитывать в феврале 2026 года

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года вступили в действие положения закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", которые предусматривают повышение ключевых социальных показателей. Эти изменения повлияли на размеры минимальных и максимальных пенсий.

О том, каким будет минимальный и максимальный размер пенсионных выплат в Украине в феврале, ответили в Пенсионном фонде на запрос сайта Новини.LIVE.

Какими будут минимальные и максимальные пенсии в Украине в феврале

Согласно статье 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с начала января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос на 234 гривны и составляет 2 595 грн (ранее он был 2 361 грн).

Это стало основанием для автоматического перерасчета минимальных и максимальных пенсий, а также надбавок, повышений и доплат, размер которых привязан к прожиточному минимуму. В результате:

Минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем повысилась до 2 595 грн. Максимальная пенсия теперь составляет 25 950 грн, что соответствует 10 прожиточным минимумам.

Также пенсионерам, имеющим сверхнормативный страховой стаж, проведен перерасчет доплаты за дополнительные годы работы. За каждый полный год такого стажа пенсия возрастает на 1% от 2 595 грн. Работающие пенсионеры получат эти повышения и доплаты только после увольнения с работы.

Кто может рассчитывать на повышенную минимальную пенсию

Статья 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, если мужчины имеют не менее 35 лет страхового стажа, а женщины — 30 лет.

Если стаж меньше, пенсия начисляется пропорционально имеющемуся стажу. Несмотря на это, согласно постановлению Кабмина № 265 от 26.03.2008, если пенсия человека меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных, ему доплачивают государственную помощь до этого минимума.

"Для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 40 процентов минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год", — отмечают в Пенсионном фонде Украины.

С 1 января 2026 года эта сумма не может быть меньше 3 458,80 грн, что соответствует 40% минимальной заработной платы.

