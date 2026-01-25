Повышение пенсий в 2026 году — что будет с выплатами в феврале

Пожилая женщина заполняет паспортные данные. Фото: УНИАН

Размер пенсий остается важной темой для обсуждения среди многих граждан пожилого возраста. Украинцы следят за сообщениями государственных органов и хотят знать, вырастут ли выплаты в ближайшее время.

О том, стоит ли ожидать индексации пенсий в феврале и как изменились выплаты пожилых граждан в 2026 году, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Повысят ли пенсии в Украине в феврале 2026 года

В течение февраля повышение пенсий не предусмотрено. Последний пересмотр выплат состоялся в январе этого года. С начала года был изменен показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно от этого показателя зависят минимальные пенсии, доплаты и надбавки. Поэтому все корректировки уже учтены в январских выплатах.

Перерасчет и индексация пенсий — в чем разница

В Пенсионном фонде объясняют, что это разные процессы:

Перерасчет в январе провели из-за изменения социальных стандартов. Он произошел автоматически — обращаться никуда не нужно. Индексация — это ежегодное повышение, которое компенсирует инфляцию. Ее проводят по отдельному решению правительства. В 2026 году индексацию планируют в марте.

Кому и на сколько повысили пенсии с 1 января 2026 года

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 2 361 до 2 595 грн. Из-за этого пересмотрели ряд выплат:

максимальная пенсия — до 25 950 грн;

минимальная пенсия — не ниже 2 595 грн;

выросли надбавки за дополнительный страховой стаж;

обновили доплаты и повышения, зависящие от прожиточного минимума;

изменения коснулись также выплат ветеранам войны, людям с особыми заслугами и тем, кто пострадал от нацистских преследований.

Следующий возможный рост пенсий ожидается весной — во время мартовской индексации. Ее размер будут определять индивидуально для каждого пенсионера.

Ранее мы писали, что в Украине для людей в возрасте от 65 лет установлена повышенная минимальная пенсия — государство гарантирует, что выплаты не опустятся ниже определенной суммы.

Также мы рассказывали, что государственные льготы помогают украинцам получать дополнительную поддержку. В феврале 2026 года их получит больше людей, но воспользоваться ими смогут лишь те, кто выполнит одно обязательное требование.