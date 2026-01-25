Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии в 2026 году — увеличится ли сумма выплат в феврале

Пенсии в 2026 году — увеличится ли сумма выплат в феврале

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 05:45
Повышение пенсий в 2026 году — что будет с выплатами в феврале
Пожилая женщина заполняет паспортные данные. Фото: УНИАН

Размер пенсий остается важной темой для обсуждения среди многих граждан пожилого возраста. Украинцы следят за сообщениями государственных органов и хотят знать, вырастут ли выплаты в ближайшее время.

О том, стоит ли ожидать индексации пенсий в феврале и как изменились выплаты пожилых граждан в 2026 году, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Повысят ли пенсии в Украине в феврале 2026 года

В течение февраля повышение пенсий не предусмотрено. Последний пересмотр выплат состоялся в январе этого года. С начала года был изменен показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно от этого показателя зависят минимальные пенсии, доплаты и надбавки. Поэтому все корректировки уже учтены в январских выплатах.

Перерасчет и индексация пенсий — в чем разница

В Пенсионном фонде объясняют, что это разные процессы:

  1. Перерасчет в январе провели из-за изменения социальных стандартов. Он произошел автоматически — обращаться никуда не нужно.
  2. Индексация — это ежегодное повышение, которое компенсирует инфляцию. Ее проводят по отдельному решению правительства. В 2026 году индексацию планируют в марте.

Кому и на сколько повысили пенсии с 1 января 2026 года

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос с 2 361 до 2 595 грн. Из-за этого пересмотрели ряд выплат:

  • максимальная пенсия — до 25 950 грн;
  • минимальная пенсия — не ниже 2 595 грн;
  • выросли надбавки за дополнительный страховой стаж;
  • обновили доплаты и повышения, зависящие от прожиточного минимума;
  • изменения коснулись также выплат ветеранам войны, людям с особыми заслугами и тем, кто пострадал от нацистских преследований.

Следующий возможный рост пенсий ожидается весной — во время мартовской индексации. Ее размер будут определять индивидуально для каждого пенсионера.

Ранее мы писали, что в Украине для людей в возрасте от 65 лет установлена повышенная минимальная пенсия — государство гарантирует, что выплаты не опустятся ниже определенной суммы.

Также мы рассказывали, что государственные льготы помогают украинцам получать дополнительную поддержку. В феврале 2026 года их получит больше людей, но воспользоваться ими смогут лишь те, кто выполнит одно обязательное требование.

выплаты пенсии пенсионеры индексация Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации