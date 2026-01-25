Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії у 2026 році — чи збільшиться сума виплат у лютому

Пенсії у 2026 році — чи збільшиться сума виплат у лютому

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 05:45
Підвищення пенсій у 2026 році — що буде з виплатами у лютому
Жінка похилого віку заповнює паспортні дані. Фото: УНІАН

Розмір пенсій залишається важливою темою для обговорення серед багатьох громадян похилого віку. Українці стежать за повідомленнями державних органів і хочуть знати, чи зростуть виплати найближчим часом.

Про те, чи варто очікувати на індексацію пенсій у лютому та як змінились виплати громадян похилого віку у 2026 році, розповіли в Пенсійному фонді України.

Реклама
Читайте також:

Чи підвищать пенсії в Україні у лютому 2026 року

Упродовж лютого підвищення пенсій не передбачене. Останній перегляд виплат відбувся цього січня. З початку року було змінено показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме від цього показника залежать мінімальні пенсії, доплати та надбавки. Тому всі коригування вже враховані у січневих виплатах.

Перерахунок і індексація пенсій — у чому різниця

У Пенсійному фонді пояснюють, що це різні процеси:

  1. Перерахунок у січні провели через зміну соціальних стандартів. Він відбувся автоматично — звертатися нікуди не потрібно.
  2. Індексація — це щорічне підвищення, яке компенсує інфляцію. Її проводять за окремим рішенням уряду. У 2026 році індексацію планують у березні.

Кому та на скільки підвищили пенсії з 1 січня 2026 року

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс з 2 361 до 2 595 грн. Через це переглянули низку виплат:

  • максимальна пенсія — до 25 950 грн;
  • мінімальна пенсія — не нижче 2 595 грн;
  • зросли надбавки за додатковий страховий стаж;
  • оновили доплати й підвищення, що залежать від прожиткового мінімуму;
  • зміни торкнулися також виплат ветеранам війни, людям з особливими заслугами та тим, хто постраждав від нацистських переслідувань.

Наступне можливе зростання пенсій очікується навесні — під час березневої індексації. Її розмір визначатимуть індивідуально для кожного пенсіонера.

Раніше ми писали, що в Україні для людей віком від 65 років встановлено підвищену мінімальну пенсію — держава гарантує, що виплати не опустяться нижче визначеної суми.

Також ми розповідали, що державні пільги допомагають українцям отримувати додаткову підтримку. У лютому 2026 року їх отримає більше людей, але скористатися ними зможуть лише ті, хто виконає одну обов’язкову вимогу.

виплати пенсії пенсіонери індексація Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації