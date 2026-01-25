Підвищення пенсій у 2026 році — що буде з виплатами у лютому

Жінка похилого віку заповнює паспортні дані. Фото: УНІАН

Розмір пенсій залишається важливою темою для обговорення серед багатьох громадян похилого віку. Українці стежать за повідомленнями державних органів і хочуть знати, чи зростуть виплати найближчим часом.

Про те, чи варто очікувати на індексацію пенсій у лютому та як змінились виплати громадян похилого віку у 2026 році, розповіли в Пенсійному фонді України.

Реклама

Читайте також:

Чи підвищать пенсії в Україні у лютому 2026 року

Упродовж лютого підвищення пенсій не передбачене. Останній перегляд виплат відбувся цього січня. З початку року було змінено показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме від цього показника залежать мінімальні пенсії, доплати та надбавки. Тому всі коригування вже враховані у січневих виплатах.

Перерахунок і індексація пенсій — у чому різниця

У Пенсійному фонді пояснюють, що це різні процеси:

Перерахунок у січні провели через зміну соціальних стандартів. Він відбувся автоматично — звертатися нікуди не потрібно. Індексація — це щорічне підвищення, яке компенсує інфляцію. Її проводять за окремим рішенням уряду. У 2026 році індексацію планують у березні.

Кому та на скільки підвищили пенсії з 1 січня 2026 року

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс з 2 361 до 2 595 грн. Через це переглянули низку виплат:

максимальна пенсія — до 25 950 грн;

мінімальна пенсія — не нижче 2 595 грн;

зросли надбавки за додатковий страховий стаж;

оновили доплати й підвищення, що залежать від прожиткового мінімуму;

зміни торкнулися також виплат ветеранам війни, людям з особливими заслугами та тим, хто постраждав від нацистських переслідувань.

Наступне можливе зростання пенсій очікується навесні — під час березневої індексації. Її розмір визначатимуть індивідуально для кожного пенсіонера.

Раніше ми писали, що в Україні для людей віком від 65 років встановлено підвищену мінімальну пенсію — держава гарантує, що виплати не опустяться нижче визначеної суми.

Також ми розповідали, що державні пільги допомагають українцям отримувати додаткову підтримку. У лютому 2026 року їх отримає більше людей, але скористатися ними зможуть лише ті, хто виконає одну обов’язкову вимогу.