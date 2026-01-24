Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі українці отримають низку пільгу у лютому — кого стосується

Деякі українці отримають низку пільгу у лютому — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 05:45
Право на пільги в лютому отримає більше українців — хто зможе економити
Чоловік заповнює дані з паспорта. Фото: УНІАН

Пільги — це важливий елемент підтримки українців. У лютому 2026 року ще більше громадян зможе користуватись державними гарантіями, але для цього потрібно виконати одну важливу умову. 

Про те, хто з українців отримає пільги та доплати у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто отримає право на пільги у лютому 2026 року

Українці, які досягнуть пенсійного віку у лютому 2026 року, отримають право користуватись низкою пільг від держави. Підтримка надається громадянам віком від 60 років, які офіційно вийшли на пенсію. Українцям похилого віку гарантують такі пільги:

  • Безплатний проїзд в транспорті

Пенсіонери й надалі зможуть безоплатно їздити у міському громадському транспорті, приміських автобусах та електропоїздах. Пільга не поширюється на метро та таксі.

  • Компенсації на комунальні послуги та субсидії

За даними ПФУ, пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та раніше працювали в освіті, медицині або культурі, мають право на повне відшкодування витрат на газ, електроенергію, воду та паливо.

Інші пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, якщо комунальні платежі перевищують обов’язкову норму. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або онлайн через портал "Дія".

  • Знижка 50% на автоцивілку

Люди пенсійного віку мають право платити лише половину вартості автострахування. Це можливо, якщо об’єм двигуна авто не перевищує 2500 куб. см або якщо це електромобіль потужністю до 100 кВт.

  • Звільнення від земельного податку

Пенсіонери не сплачують податок на землю за умови, що площа ділянки не перевищує встановлені норми. Пільга діє для землі під житловий будинок, дачу, сад, гараж або особисте сільське господарство.

  • Безплатна правова допомога

Люди похилого віку можуть безплатно отримати юридичні консультації, допомогу з документами, заявами чи скаргами, а також правовий супровід у разі спорів.

Хто з українців 60+ може розраховувати на підвищення виплат у лютому 2026 року

Окрім основної пенсії, українці, яким виповниться певна кількість років у лютому, можуть розраховувати на підвищення виплат:

  • від 70 до 74 років — 300 грн на місяць;
  • від 75 до 79 років — 456 грн на місяць;
  • від 80 років — 570 грн на місяць.

При цьому загальний розмір пенсії разом із доплатами не повинен перевищувати 10 340,35 грн. При переході до нової вікової категорії попередня доплата скасовується і замінюється більшою.

Пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати окрему доплату на догляд. Вона призначається тим, хто проживає сам, потребує постійного догляду та не має працездатних родичів. З 1 січня 2026 року розмір цієї виплати зросте з 944 грн до 1 038 грн на місяць.

Раніше ми писали, що в Україні люди поважного віку можуть отримувати не лише пенсію, а й додаткові пільги, наприклад надбавки за великий трудовий стаж

Також ми розповідали, що для громадян від 65 років встановлено підвищену мінімальну пенсію — вона дорівнює 40% мінімальної зарплати, передбаченої держбюджетом на конкретний рік.

пенсіонери вік пільги допомога Пенсійний Фонд пенсія
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації