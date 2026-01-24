Право на пільги в лютому отримає більше українців — хто зможе економити

Чоловік заповнює дані з паспорта. Фото: УНІАН

Пільги — це важливий елемент підтримки українців. У лютому 2026 року ще більше громадян зможе користуватись державними гарантіями, але для цього потрібно виконати одну важливу умову.

Про те, хто з українців отримає пільги та доплати у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто отримає право на пільги у лютому 2026 року

Українці, які досягнуть пенсійного віку у лютому 2026 року, отримають право користуватись низкою пільг від держави. Підтримка надається громадянам віком від 60 років, які офіційно вийшли на пенсію. Українцям похилого віку гарантують такі пільги:

Безплатний проїзд в транспорті

Пенсіонери й надалі зможуть безоплатно їздити у міському громадському транспорті, приміських автобусах та електропоїздах. Пільга не поширюється на метро та таксі.

Компенсації на комунальні послуги та субсидії

За даними ПФУ, пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та раніше працювали в освіті, медицині або культурі, мають право на повне відшкодування витрат на газ, електроенергію, воду та паливо.

Інші пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, якщо комунальні платежі перевищують обов’язкову норму. Подати заяву можна через Пенсійний фонд або онлайн через портал "Дія".

Знижка 50% на автоцивілку

Люди пенсійного віку мають право платити лише половину вартості автострахування. Це можливо, якщо об’єм двигуна авто не перевищує 2500 куб. см або якщо це електромобіль потужністю до 100 кВт.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери не сплачують податок на землю за умови, що площа ділянки не перевищує встановлені норми. Пільга діє для землі під житловий будинок, дачу, сад, гараж або особисте сільське господарство.

Безплатна правова допомога

Люди похилого віку можуть безплатно отримати юридичні консультації, допомогу з документами, заявами чи скаргами, а також правовий супровід у разі спорів.

Хто з українців 60+ може розраховувати на підвищення виплат у лютому 2026 року

Окрім основної пенсії, українці, яким виповниться певна кількість років у лютому, можуть розраховувати на підвищення виплат:

від 70 до 74 років — 300 грн на місяць;

від 75 до 79 років — 456 грн на місяць;

від 80 років — 570 грн на місяць.

При цьому загальний розмір пенсії разом із доплатами не повинен перевищувати 10 340,35 грн. При переході до нової вікової категорії попередня доплата скасовується і замінюється більшою.

Пенсіонери віком від 80 років можуть отримувати окрему доплату на догляд. Вона призначається тим, хто проживає сам, потребує постійного догляду та не має працездатних родичів. З 1 січня 2026 року розмір цієї виплати зросте з 944 грн до 1 038 грн на місяць.

Раніше ми писали, що в Україні люди поважного віку можуть отримувати не лише пенсію, а й додаткові пільги, наприклад надбавки за великий трудовий стаж.

Також ми розповідали, що для громадян від 65 років встановлено підвищену мінімальну пенсію — вона дорівнює 40% мінімальної зарплати, передбаченої держбюджетом на конкретний рік.