Підтримка людей з великим стажем — розмір надбавки та перелік пільг у 2026

Громадяни похилого віку в Україні можуть отримувати не тільки пенсію, а й додаткові соціальні гарантії. Наприклад, якщо у людини великий трудовий стаж, вона має право на надбавку і пільги.

Про те, які доплати та пільги можуть отримувати пенсіонери з великим стажем у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Надбавка до пенсії за великий стаж у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зросла надбавка за понаднормовий трудовий стаж — вона прив’язана до прожиткового мінімуму, який зараз становить 2 595 грн.

Розмір надбавки складає 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік стажу. У 2026 році це 25,95 грн за один рік роботи понад норму. У статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зазначається, що доплата передбачена:

жінкам — за стаж понад 30 років;

чоловікам — за стаж понад 35 років.

Доплата нараховується автоматично через Пенсійний фонд. Якщо пенсіонер продовжує працювати, її перерахують після виходу на пенсію та зміни прожиткового мінімуму.

При якому стажі пенсіонер може отримати додаткові пільги

Згідно з законом "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", громадяни з великим стажем можуть отримати статус "ветерана праці", який гарантує додаткову підтримку з боку держави. У 2026 році для цього, потрібно:

жінки — мати не менше 35 років трудового стажу;

чоловіки — мати не менше 40 років стажу;

досягти пенсійного віку та отримувати офіційну пенсію.

Щоб скористатись пільгами, потрібно оформити посвідчення ветерана праці через місцеві органи соціального захисту.

Які пільги та доплати надаються ветеранам праці у 2026 році

Статус ветерана праці дає доступ до таких пільг:

звільнення від земельного податку;

розширений доступ до медичних послуг;

безплатне та першочергове зубне протезування;

додаткова щорічна неоплачувана відпустка до 14 днів;

пільги або знижки на підключення стаціонарного телефону;

першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом;

санаторно-курортне лікування з пріоритетом у наданні путівок;

можливість довгострокового кредиту на будівництво житла до 10 років;

право на житло або земельну ділянку для будівництва чи господарства;

безплатний проїзд в громадському транспорті (міський, приміський, сільський) та в електропоїздах і міжміських автобусах в межах області.

На практиці деякі пільги можуть реалізовуватися частково через обмежений бюджет або застарілі закони. Однак, щоб отримати статус ветерана праці, потрібно мати щонайменше 5 років стажу понад норму. А це означає, що у 2026 році українці з відповідним статусом можуть розраховувати мінімум на 129,75 грн доплати до пенсії (25,95 грн × 5 років).

Раніше ми писали, що окрім основної пенсії, деякі українці можуть отримувати додаткові надбавки. Частина з них залежить від прожиткового мінімуму, тому з 1 січня 2026 року їх розмір збільшився.

Також ми розповідали, що для українців віком від 65 років встановлений підвищений мінімум пенсії — держава гарантує, що виплати не будуть нижчими за цей рівень.