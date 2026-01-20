Пенсія збільшиться майже на 321 грн — що потрібно зробити українцям

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Окрім основної виплати, деякі українські пенсіонери мають право на додаткові надбавки. Частина цих доплат прив'язані до розміру прожиткового мінімуму, а тому, з 1 січня 2026 року, їх суму було збільшено.

Про те, яку доплату до пенсії можуть отримувати громадяни зі званням "Почесний донор України" у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може отримувати доплату у 2026 році

Згідно зі ст. 21 закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", звання "Почесний донор України" надають тим, хто безоплатно здав кров або її компоненти у таких обсягах:

кров — у кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим разовим дозам;

плазма крові — 60 максимально допустимих доз, заготовлених методом аферезу;

клітинні компоненти крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) — у кількості 40 максимально допустимих доз, отриманих методом аферезу.

Період, протягом якого робилися донації, значення не має. Після присвоєння звання людині видають посвідчення та нагрудний знак "Почесний донор України".Також на надбавку мають право і громадяни України, нагороджені знаком "Почесний донор СРСР".

Який розмір доплати у 2026 році

Громадяни, які мають звання "Почесний донор України", мають право на щомісячну доплату до пенсії. Вона становить 10% від прожиткового мінімуму, встановленого державою на одну особу.

З 1 січня 2026 року цей показник було підвищено до 3 209 гривень, а отже розмір надбавки становитиме майже 321 гривню.

Як оформити доплату до пенсії у 2026 році

Для призначення надбавки потрібно подати:

заяву;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує нагородження знаком "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Документ про нагородження можна завантажити онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України.

