Почти 321 грн доплаты на пенсии — кто может получать в 2026

Почти 321 грн доплаты на пенсии — кто может получать в 2026

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 05:53
Пенсия увеличится почти на 321 грн — что нужно сделать украинцам
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Кроме основной выплаты, некоторые украинские пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки. Часть этих доплат привязаны к размеру прожиточного минимума, а потому, с 1 января 2026 года, их сумма была увеличена.

О том, какую доплату к пенсии могут получать граждане со званием "Почетный донор Украины" в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кто может получать доплату в 2026 году

Согласно ст. 21 закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", звание "Почетный донор Украины" предоставляют тем, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты в таких объемах:

  • кровь — в количестве, равном 40 максимально допустимым разовым дозам;
  • плазма крови — 60 максимально допустимых доз, заготовленных методом афереза;
  • клеточные компоненты крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) — в количестве 40 максимально допустимых доз, полученных методом афереза.

Период, в течение которого делались донации, значения не имеет. После присвоения звания человеку выдают удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор Украины" Также на надбавку имеют право и граждане Украины, награжденные знаком "Почетный донор СССР".

Какой размер доплаты в 2026 году

Граждане, имеющие звание "Почетный донор Украины", имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Она составляет 10% от прожиточного минимума, установленного государством на одного человека.

С 1 января 2026 года этот показатель был повышен до 3 209 гривен, а значит размер надбавки составит почти 321 гривну.

Как оформить доплату к пенсии в 2026 году

Для назначения надбавки нужно подать:

  • заявление;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
  • документ, подтверждающий награждение знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Документ о награждении можно загрузить онлайн — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы писали, что многих пенсионеров в Украине волнует, разрешено ли работать после выхода на пенсию и не повлияет ли это на сумму пенсионных выплат.

Также мы рассказывали, что для граждан в возрасте от 65 лет государство гарантирует повышенную минимальную пенсию. Это означает, что их выплаты не могут быть меньше определенного законом уровня.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
