Пенсия увеличится почти на 321 грн — что нужно сделать украинцам

Почти 321 грн доплаты на пенсии — кто может получать в 2026
Кроме основной выплаты, некоторые украинские пенсионеры имеют право на дополнительные надбавки. Часть этих доплат привязаны к размеру прожиточного минимума, а потому, с 1 января 2026 года, их сумма была увеличена.
О том, какую доплату к пенсии могут получать граждане со званием "Почетный донор Украины" в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может получать доплату в 2026 году
Согласно ст. 21 закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", звание "Почетный донор Украины" предоставляют тем, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты в таких объемах:
- кровь — в количестве, равном 40 максимально допустимым разовым дозам;
- плазма крови — 60 максимально допустимых доз, заготовленных методом афереза;
- клеточные компоненты крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) — в количестве 40 максимально допустимых доз, полученных методом афереза.
Период, в течение которого делались донации, значения не имеет. После присвоения звания человеку выдают удостоверение и нагрудный знак "Почетный донор Украины" Также на надбавку имеют право и граждане Украины, награжденные знаком "Почетный донор СССР".
Какой размер доплаты в 2026 году
Граждане, имеющие звание "Почетный донор Украины", имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Она составляет 10% от прожиточного минимума, установленного государством на одного человека.
С 1 января 2026 года этот показатель был повышен до 3 209 гривен, а значит размер надбавки составит почти 321 гривну.
Как оформить доплату к пенсии в 2026 году
Для назначения надбавки нужно подать:
- заявление;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- документ, подтверждающий награждение знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Документ о награждении можно загрузить онлайн — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
