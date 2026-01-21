Видео
Україна
Видео

Доплаты и льготы за большой стаж — на что рассчитывать в 2026

Доплаты и льготы за большой стаж — на что рассчитывать в 2026

Дата публикации 21 января 2026 05:45
Поддержка людей с большим стажем — размер надбавки и перечень льгот в 2026
Пенсионер получает деньги. Фото: УНИАН

Граждане пожилого возраста в Украине могут получать не только пенсию, но и дополнительные социальные гарантии. Например, если у человека большой трудовой стаж, он имеет право на надбавку и льготы.

О том, какие доплаты и льготы могут получать пенсионеры с большим стажем в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Надбавка к пенсии за большой стаж в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине выросла надбавка за сверхнормативный трудовой стаж — она привязана к прожиточному минимуму, который сейчас составляет 2 595 грн.

Размер надбавки составляет 1% от минимальной пенсии по возрасту за каждый год стажа. В 2026 году это 25,95 грн за один год работы сверх нормы. В статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" отмечается, что доплата предусмотрена:

  • женщинам — за стаж свыше 30 лет;
  • мужчинам — за стаж свыше 35 лет.

Доплата начисляется автоматически через Пенсионный фонд. Если пенсионер продолжает работать, ее пересчитают после выхода на пенсию и изменения прожиточного минимума.

При каком стаже пенсионер может получить дополнительные льготы

Согласно закону "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине", граждане с большим стажем могут получить статус "ветерана труда", который гарантирует дополнительную поддержку со стороны государства. В 2026 году для этого, нужно:

  • женщины — иметь не менее 35 лет трудового стажа;
  • мужчины — иметь не менее 40 лет стажа;
  • достичь пенсионного возраста и получать официальную пенсию.

Чтобы воспользоваться льготами, нужно оформить удостоверение ветерана труда через местные органы социальной защиты.

Какие льготы и доплаты предоставляются ветеранам труда в 2026 году

Статус ветерана труда дает доступ к таким льготам:

  • освобождение от земельного налога;
  • расширенный доступ к медицинским услугам;
  • бесплатное и первоочередное зубное протезирование;
  • дополнительный ежегодный неоплачиваемый отпуск до 14 дней;
  • льготы или скидки на подключение стационарного телефона;
  • первоочередной ремонт жилья и обеспечение твердым топливом;
  • санаторно-курортное лечение с приоритетом в предоставлении путевок;
  • возможность долгосрочного кредита на строительство жилья до 10 лет;
  • право на жилье или земельный участок для строительства или хозяйства;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте (городской, пригородный, сельский) и в электропоездах и междугородных автобусах в пределах области.

На практике некоторые льготы могут реализовываться частично из-за ограниченного бюджета или устаревших законов. Однако, чтобы получить статус ветерана труда, нужно иметь не менее 5 лет стажа сверх нормы. А это значит, что в 2026 году украинцы с соответствующим статусом могут рассчитывать минимум на 129,75 грн доплаты к пенсии (25,95 грн × 5 лет).

Ранее мы писали, что кроме основной пенсии, некоторые украинцы могут получать дополнительные надбавки. Часть из них зависит от прожиточного минимума, поэтому с 1 января 2026 года их размер увеличился.

Также мы рассказывали, что для украинцев в возрасте от 65 лет установлен повышенный минимум пенсии — государство гарантирует, что выплаты не будут ниже этого уровня.

